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Farkında değilsiniz ama cildinizi mahvediyor! Yüzünüze asla sürmemeniz gereken ürünler

05.05.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğru cilt bakımı çok daha genç ve sağlıklı bir cilde sahip olmamızı sağlarken cilt bakımında uyguladığımız yanlış müdahaleler yüzümüz hasar almasına neden olabiliyor. Uzmanlar cilt bakımında asla kullanılmaması gereken ürünleri sıralayarak bu doğal ürünlerin cilt problemlerine neden olabileceğini belirtiyor.

Farkında değilsiniz ama cildinizi mahvediyor! Yüzünüze asla sürmemeniz gereken ürünler

Cildimizin yaşlanmasını ve kırışmasını önlemek için uyguladığımız bakımlara dikkat etmemiz gerekiyor. Cilt bakımında fayda sağlayacağını düşünerek fark etmeden yaptığımız bazı hatalar cildimizin bambaşka bir görünüme kavuşmasına sebep olabiliyor.

CİLT BAKIMINDA KULLANILMAMASI GEREKEN ÜRÜNLER

KABARTMA TOZU

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Kabartma tozu, diğer adıyla sodyum bikarbonat, ince pütürlü yapısı nedeniyle tam da aradığınız peeling maddesi gibi görünse de cildiniz için oldukça zararlı! Cilt pH’ımız 4,5-5 seviyeleri arasındayken kabartma tozunun pH’ı tam da 9! Cildinizin koruyucu katmanına zarar veren bu durum yüzünüzü hassaslaştırır ve kendini yenileme sürecini yavaşlatır.

LİMON

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Kabartma tozuyla benzer şekilde etki gösteren, asit diyebileceğimiz limonun pH seviyesi ise 2. Bu durumda, aydınlık ve gergin bir görünüm elde etmek için uyguladığınız limonun cildinizin üst tabakasına zarar verip yoğun bir tahrişe sebep olacağı biliyor muydunuz? Özellikle uygulamanın ardından güneş ışığına maruz kaldığınızda bu zararlı etkiler misliyle artacaktır.

DİŞ MACUNU

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Yeni çıkan sivilce ve siyah noktaların üzerine diş macunu uygulayarak kusursuz görünüm elde edeceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Gözeneklerinize dolan peroksit, nane, alkol ve parfüm gibi maddeler cildinizde daha fazla leke ve sivilce oluşumuna sebep olacaktır. Sivilce ve siyah noktalarınızın tedavisi için dermatolojik olarak test edilmiş ürünlerin dışına çıkmayın!

ŞEKER

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Dudak peelingi yaparken oldukça kullanışlı ve pratik bir yöntem olan şekerle hazırlanan scrub’ları sakın yüzünüzde denemeyin! Dudaklarımız, kendiliğinden gelişen kalın bariyer nedeniyle zarar görmezken şeker partiküllerinin keskin kenarları yüzünüze doğrudan zarar verecektir. Gözle görülemeyecek kadar küçük çizikler oluşturan şekerli peelingler, yüzünüzü tahrip edebilir.

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