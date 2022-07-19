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Farklı noktalardan gelen haberler korkuttu! İşte Muğla, Manisa ve Kırklareli'ndeki orman yangınlarında son gelişmeler

19.07.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yazdan orman yangınları konusunda acı bir tecrübeye sahip olan Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele sürerken yurdun çeşitli bölgelerinden gelen haberler korkutmaya devam ediyor. Son olarak Muğla'nın Milas ile Ula, Manisa'nın Gördes ve Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçelerinde çıkan yangınlar tedirgin etti.

Farklı noktalardan gelen haberler korkuttu! İşte Muğla, Manisa ve Kırklareli'ndeki orman yangınlarında son gelişmeler

Tüm dünyayı etkisi altına alan sıcak hava dalgaları orman yangınlarına da yol açıyor ve büyük hasarlar bırakıyor. Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 5 dönük ormanlık alan zarar gördü. Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan yangın büyümeye devam ediyor. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan orman yangını ise büyümeden söndürülürken 5 dekarlık alanın zarar görmesine neden oldu.

MİLAS'TA 5 DÖNÜMLÜK ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Muğla'nın Milas ilçesinde, Selimiye Mahallesi'nin Çukurköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

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Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 5 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

Yanan alanda soğutma çalışmalarına başlandı.

ULA'DA DA YANGIN

Muğla'nın Ula ilçesinde otluk alanda çıkan yangın evlere ulaşmadan söndürüldü.

Köprübaşı Mahallesi Sülenler Sokak'ta otluk alandan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Yangın, ekiplerin müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü.

Söndürme çalışmalarına bölgedeki vatandaşlar da destek verdi.

MANİSA’DAKİ ORMAN YANGININDA EKİP SAYISI ARTIRILIYOR

Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümeye başladı.

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Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yangının hızla ilerlemeye ve Kayacık Mahallesine doğru devam ettiği öğrenilirken, tedbir amaçlı olarak takviye olarak gelen itfaiye ekiplerinin yerleşim yerlerinde beklediği ve hayvan ağıllarının jandarma tarafından tahliye edilmeye başlandığı öğrenildi.

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Saat 13.30 sıralarında başlayan yangını 6 uçak, 9 helikopter, 49 arazöz, 7 su tankeri, 6 dozer 5 yer ekibi ile çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye aracıyla kontrol atına alma çalışmaları devam ediyor.

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Antalya Orman Bölge Müdürlüğünden de 2 yangın söndürme uçağının takviye olarak yola çıktığı öğrenildi.

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Öte yandan, yangının ilerleme yönünde tarım arazileri bulunan çiftçiler ve köylülerde yangına tarallarla müdahale ediyor.

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KIRKLARELİ'DE 5 DEKAR ZARAR GÖRDÜ

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Osmancık köyü mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ilk müdahale araçları sevk edildi. Ardından bölgeye gelen 2 helikopter, 3 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozer, 1 greyder, ve çevre ilçe itfaiyeleri ile müdahale edildi.

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Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen, Kırklareli Valiliği AFAD İl Müdürü Salih Erdem de bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

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Bölgede 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri hazır bekledi.

Yapılan tüm müdahalelerin ardından yangın söndürülürken 5 dekar alan zarar gördü.

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Öte yandan, ekipler soğutma çalışmaları yürüttü.

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(DHA-AA-İHA)

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