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Faruk Fatih Özer'e yardım eden kişi yakalandı

09.05.2021 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer'le birlikte otelde güvenlik kamerasına yansıyan Altjan Canaj yakalandı. Canaj ilk sorgusunda Özer'e yardımcı olduğunu itiraf etti.

Thodex vurgununda kaçış sürecinde rol oynayan Arnavut vatandaşları bir bir yakalanıyor.

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TRT Haber'den Ceyda Muslu'nun haberine göre, Faruk Özer’in kaldığı otelde güvenlik kamerasına yansıyan kırmızı beyaz montlu Arnavutluk vatandaşı Altjan Canaj (Altyan Canay) adlı kişi yakalandı.

YARDIM ETTİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Canaj, kaçışta asıl pay sahibi olan Edevaldo Haxhiu adlı kişiyle Faruk Fatih Özer’e yardımcı olduklarını itiraf etti.

Canaj, ifadesinde Faruk Özer’in suçlu olduğunu basında çıkan haberlerden sonra anladığını söyledi.

Thodex’in firari kurucusu Özer’i hatırlı bir arkadaşının isteğiyle havalimanında karşılayıp otele götürdüklerini anlattı.

ÇEMBER DARALIYOR

Canaj, basından Özer’in büyük bir dolandırıcılığın içinde olduğunu öğrenince, Edevaldo Haxhiu ile yeniden görüştüğünü söyledi. Korktukları için 15 gündür polisten kaçtığını ve saklandığını ifade etti.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre Faruk Fatih Özer, Arnavutluk’ta gıda ürünleri tedarikçisi bir firmanın yöneticisiyle birlikte saklanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk Thodex Faruk Fatih Özer

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