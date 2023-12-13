Faruk Koca'nın yumruğu konuşulurken Gazze ve Abdullah Öcalan çıkışı! Mehmet Metiner o iki gruba yüklendi

Ankaragücü kulüp başkanlığı görevinden istifa eden Faruk Koca ile sahada yumrukladığı hakem Halil Umut Meler tüm Türkiye'nin gündeminde. Çirkin saldırı Haber Global canlı yayınında da tartışıldı. Programın konuklarından Mehmet Metiner, Faruk Koca üzerinden Gazze'deki katliamı ve bebek katili Abdullah Öcalan'ı gündeme getirdi.

"GAZZE KONUSUNDA TEK LAF ETMİYORLAR"

Faruk Koca'nın öfkesine yenik düştüğü görüşünü dile getiren Metiner, kendisini yıllardır tanıdığını, efendi bir kişi olduğunu ifade edip "Faruk Koca'nın attığı yumruktan dolayı şiddete karşı olduğunu söyleyenlerin Gazze'de 67 günden beri insanlar katledilirken bu konuda tek bir laf ettiğini duydunuz mu?" sorusunu sordu.

"ÖCALAN'IN SERBEST BIRAKILMASINI DÜŞÜNÜYORLAR"

Metiner sözlerinin devamında "Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını düşünenler Koca'nın çıkarılmamasını savunuyor" şeklinde bir görüş de belirtti.