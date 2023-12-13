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Özgür Özel'in 'Şeyh Sait' açıklaması gündem yarattı! Muharrem İnce ve Yılmaz Özdil'den peş peşe paylaşımlar: CHP'yi geri almadan mümkün değil!

13.12.2023 00:08 | Son Güncelleme:
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Şeyh Sait' ile ilgili canlı yayında yaptığı yorum gündem oldu. Gazeteci Yılmaz Özdil, Özel'in açıklamalarına tepki göstererek "Kurucu ayarlarından uzaklaştırılan CHP'yi geri almadan, Türkiye'yi geri alabilmek mümkün değildir" dedi. Aynı dakikalarda Muharrem İnce tarafından yapılan paylaşım da dikkat çekti.

Özgür Özel'in 'Şeyh Sait' açıklaması gündem yarattı! Muharrem İnce ve Yılmaz Özdil'den peş peşe paylaşımlar: CHP'yi geri almadan mümkün değil!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TV100'de Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Canlı yayında Işık'ın sorularını yanıtlayan Özel'in gündemdeki 'Şeyh Sait' meselesiyle ilgili yaptığı yorum gündem oldu.

Diyarbakır'da yapılan bir bulvara Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Şeyh Sait' isminin verilmesi tartışma yaratmış, tepkiler peş peşe gelmişti.

CHP LİDER ÖZEL'DEN 'ŞEYH SAİT' AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP lideri Özgür Özel "Biz CHP olarak, cumhuriyete, cumhuriyetin kurucu kadrolarına saygılıyız. Cumhuriyetin geçmiş döneminde yaşanmış acılar varsa bu acıları tartışmanın sıcak siyasetin alanı değil, tarihçilerin alanı olduğunu değerlendiriyoruz. Bu mevzu ile ilgili sürekli dönüp yaraları kaşımanın kimseye faydası olmadığını düşünüyoruz." dedi.

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Özel'in bu açıklamaları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

YILMAZ ÖZDİL'DEN ÖZEL'E TEPKİ

Özel'in yaptığı açıklamalara tepki gösteren gazeteci Yılmaz Özdil, "Özgür Özel, şeyh said tartışmasında “tarafsız” olduğunu söyledi, “siyasetçilerin değil, tarihçilerin konusu” dedi… Sekiz milyon altı yüz yetmiş dört bin dokuz yüz kırk beşinci defa, belki bu defa anlaşılır umuduyla, tekrar yazıyorum, kurucu ayarlarından uzaklaştırılan CHP'yi geri almadan, Türkiye'yi geri alabilmek mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

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MUHARREM İNCE: "BEN, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN TARAFINDAYIM"

Özdil'in ardından dikkat çeken bir paylaşım da Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce'den geldi.

İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şeyh Sait haindir. Bu konuda çok netim. Ben, Mustafa Kemal Atatürk'ün tarafındayım!" dedi.

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