HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fas'taki depremden sonra kahreden haberi böyle duyurdu: "Tamamen yok oldu..."

Fas'taki depremden sonra kahreden haberi böyle duyurdu: "Tamamen yok oldu..."

10.09.2023 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fas Adalet Bakanı Abdüllatif Vehbi, meydana gelen 7.0 büyüklüğünde deprem sonrası acı gerçeği duyurdu. Vehbi, deprem sonrası birçok köyün tamamen yok olduğunu belirtti.

Fas'taki depremden sonra kahreden haberi böyle duyurdu: "Tamamen yok oldu..."

8 Eylül gece 23.10 sıralarında merkez üssü Fas'ın Marakeş kentinde meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki deprem sonrası büyük yıkım gerçekleşti. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremle ilgili Fas Adalet Bakanı Abdüllatif Vehbi, birçok köyün tamamen yok olduğunu açıkladı.

7

Fas basınına göre, Adalet Bakanı Vehbi, telefonla bağlandığı yerel bir televizyon kanalında, yıkıcı depremin merkez üssü çevresinde bulunan bazı köylerin tamamen yok olduğunu ifade etti.
Vehbi, ülkenin güneybatısındaki Tarudant kentinde bazıları tarihi olan çok sayıda eski mahallenin ciddi şekilde hasar gördüğüne dikkati çekerek, yetkililerin depremden etkilenen bölgelerde evlerine dönemeyen bölge sakinlerini barındırmak için çalıştığını kaydetti.

6

Önceliklerinin temel hizmetleri sağlamaya çalışmak olduğunu vurgulayan Vehbi, deprem nedeniyle kapanan Tarudant kenti çevresindeki yerleşim yerlerine uzanan yolları açma çalışmalarının da sürdüğünü aktardı.

5

FAS 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Fas'ta 8 Eylül'de gece yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

4

Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.

3

Fas İçişleri Bakanlığı, depremde şu ana kadar 2 bin 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 59 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. (AA)

1

2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motosiklet turu faciayla bitti! Ölen gencin yazdığı yazı kahrettiMotosiklet turu faciayla bitti! Ölen gencin yazdığı yazı kahretti
Yaklaşık 5 dakika sürdü... O anlar cep telefonuyla böyle görüntülendiYaklaşık 5 dakika sürdü... O anlar cep telefonuyla böyle görüntülendi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'Mansur Yavaş' çıkışı!Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'Mansur Yavaş' çıkışı!
Anahtar Kelimeler:
deprem Fas

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bar tuvaletinde tecavüz etti! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Bar tuvaletinde tecavüz etti! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Cinayet suçuyla tutuklanmıştı! Mahkum hapishaneden böyle firar etti

Cinayet suçuyla tutuklanmıştı! Mahkum hapishaneden böyle firar etti

Gözünden 15 cm uzunluğunda canlı solucan çıkartıldı

Gözünden 15 cm uzunluğunda canlı solucan çıkartıldı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.