Fas'ın Riyad Büyükelçisi, ülkesi tarafından çağrıldığını doğruladı

Fas'ın Riyad Büyükelçisi Mustafa el-Mansuri, iki ülke arasındaki ilişkilerin istişaresi için ülkesi tarafından geri çağrıldığını doğruladı.

Fas'ın "Le360" haber sitesine yaptığı açıklamada, "İki ülke arasındaki ilişkilerin istişaresi için Rabat yönetimi tarafından geri çağrıldım." ifadesini kullanan Büyükelçi Mansuri, bu durumu geçici olarak nitelendirdi.

Mansuri, Fas Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nasır Burita'nın, Katar merkezli "Al-Jazeera" televizyonunda, Fas'ın Yemen'deki varlığının değiştiğini söylemesinin ardından Suudi Arabistan'ın "Al-Arabiya" kanalında Fas'ın, toprak bütünlüğü (Batı Sahra) aleyhinde bir belgesel yayınlamasına işaret ederek, geri çağrılma sebebinin iki ülkenin ilişkisi düzeyinde yaşanan bu son gelişmeyle ilgili olduğunu aktardı.

Rabat yönetimi tarafından bu gelişmeleri görüşmek üzere üç gün önce çağrıldığını kaydeden Mansuri, bunu diplomatik ilişkilerde yaşanabilecek normal bir gelişme şeklinde değerlendirdi.

Mansuri, iki ülke arasındaki sağlam tarihi kardeşlik bağlarına dikkati çekerek, durumun ivedilikle normal seyrine döneceğine işaret etti.