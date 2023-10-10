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Fatih Altaylı’dan çok konuşulacak Ekrem İmamoğlu yorumu: ‘Kemal Kılıçdaroğlu ve avanesinin gözü dönmüş…’

10.10.2023 11:05 | Son Güncelleme:
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CHP İstanbul İl Kongresi’nde yaşananların ardından tartışmalar sürerken gazeteci Fatih Altaylı’dan çok konuşulacak açıklamalar geldi. Altaylı, yaşanan bu sürecin ardından Ekrem İmamoğlu’nun aday gösterilmesi halinde rekor oyla seçilebileceğini iddia ederek Kılıçdaroğlu hakkında çok sert ifadeler kullandı: "Kemal Kılıçdaroğlu ve avanesinin gözü dönmüş. Deseler ki ya Ekrem İmamoğlu kazanacak ya da İngilizler girip burayı tekrar işgal edecekler, İngilizler gelsin diyebilirler"

Fatih Altaylı’dan çok konuşulacak Ekrem İmamoğlu yorumu: ‘Kemal Kılıçdaroğlu ve avanesinin gözü dönmüş…’

CHP’deki 'değişim' hareketi ile Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin arasında yaşanan gerginlik her geçen gün artarak devam ederken CHP’nin İstanbul İl Kongresi’nde yaşananlar tartışmaları daha sertleştirdi. Ekrem İmamoğlu, kendisini suçlamalarda bulunan başkan adayı Cemal Canpolat'a tepki göstermiş "Çok çirkinleştirdiler, çok yalan konuştular. O yalanlarında boğulsunlar ama biz tertemiz yürüyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

CHP’de yaşanan tüm bu tartışmaların ardından gazeteci Fatih Altaylı’dan çok konuşulacak bir yorum geldi. Altaylı, CHP’de yaşanan bu gelişmelerin ardından "CHP'ye olan öfkeden dolayı Ekrem İmamoğlu rekor oyla seçilebilir ama CHP yönetimi, İmamoğlu'nun kazanma ihtimalini görürse aday göstermeyebilir" iddiasında bulundu.

Altaylı açıklamalarından Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini de sert sözlerle eleştirerek “Kemal Kılıçdaroğlu ve avanesinin gözü dönmüş. Deseler ki ya Ekrem İmamoğlu kazanacak ya da İngilizler girip burayı tekrar işgal edecekler İngilizler gelsin diyebilirler” ifadelerini kullandı.

‘EKREM İMAMOĞLU KAZANMASIN NOKTASINDA BİR KİNLE DOLU’

İşte Fatih Altaylı’nın Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında kullandığı o ifadeler:

“Bugün şurası net ki Cemal Canpolat ve onun yanındakiler ve belli ki Kılıçdaroğlu ekibi… Galiba buna ne yazık ki Canan Kaftancıoğlu gibi eski il başkanı da dahil… Ekrem İmamoğlu kazanmasın da burayı isterse Tevfik Göksu kazansın, isterse Sağlık Bakanı mı aday oluyor o kazansın, eski ulaştırma bakanı mı kazanacak, kim kazanırsa kazansın burası ister MHP’ye ister kime giderse gitsin aman ha burayı Ekrem İmamoğlu kazanmasın noktasında bir kinle dolu.

Bunun sebebini benim anlamam mümkün değil ama şunu görebiliyoruz. Belli ki; CHP’nin AKP karşıtlığı AK Parti’nin ülkeyi batağa yok olmaya sürüklediği yolundaki iddiaları aslında bunların kaygılanmasına sebebiyet veren bir şey değil ülke batmış bitmiş yok olmuş AK Parti cumhuriyeti darmadağın etmiş bütün kurumlarını yıkmış… Bu Kemal Kılıçdaroğlu ve avanesinin şu kadar umurundaysa ben ne olayım… İstanbul İl Kongresi’nde bunu gördük.

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‘BUNLAR EKREM İMAMOĞLU’NUN LEHİNE’

Bütün bunlar aslında es kaza aday gösterilirse Ekrem İmamoğlu’nun lehine. Millet CHP’den nefret ettiği için CHP’yi bu anlayışla yönetenlerden nefret ettiği için İmamoğlu’na daha fazla oy verecek. Çünkü belli ki Kemal Kılıçdaroğlu ve o etrafına topladığı rantiye güruh ben artık Kemal Kılıçdaroğlu’nun da ben hep beceriksiz ama mali namusu var diye düşündüm. Ondan da artık emin değilim etrafındakilere bakında düşünsene ben 40 haramilerle oturuyorum namusluyum diyorum. Etrafın 40 harami dolu ya… Haramilerle oturuyorsun kardeşim o yüzden ona da inanmıyorum.

‘CHP’YE ÖFKE NEDENİYLE İMAMOĞLU REKOR OYLA SEÇİLEBİLİR’

Ve emin olun ki İstanbul’daki insanlar bu CHP’ye olan öfkelerinden dolayı Ekrem İmamoğlu’nu rekor oyla seçebilir. Ama şu olabilir İmamoğlu’nun kazanma ihtimalini görürlerse aday göstermeyebilirler çünkü belli ki Kemal Kılıçdaroğlu ve avanesinin artık bu konuda gözü dönmüş, gözü dönmüş! Deseler ki İstanbul’u ya Ekrem İmamoğlu kazanacak ya da İngilizler gelip burayı tekrar işgal edecek, İngilizler gelsin diyebilirler. O hale getirmişler işi. Bak sana yemin ediyorum bugün cumhuriyet için en büyük tehlike AK Parti tehlikesi onların yaptıkları falan ayrı bir şey ama bugün onlardan daha büyük tehlike CHP’nin bugünkü yönetimi bundan her geçen gün daha da emin oldum.

‘CHP’NİN BUGÜNKÜ YÖNETİMİ TÜRKİYE İÇİN BEKA SORUNUDUR’

Bu yönetim yıkılmalı. Türkiye’nin bekası için. Türkiye’nin bir numaralı beka sorunu göçmenlerdir. İki numaralı beka sorunu da bugünkü CHP yönetimidir. AK Parti onlardan sonra gelir.”

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Ekrem İmamoğlu Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu

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