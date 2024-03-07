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Fatih Altaylı’dan dikkat çeken Kılıçdaroğlu açıklaması: Kemal Bey benim için ‘gizli AKP’li’ dedi

07.03.2024 15:04
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Cumhurbaşkanı adayı olduğu günden bu yana tartışma yaratan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili gazeteci Fatih Altaylı’dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Altaylı yaptığı açıklamada “En kazanamayacak aday Kılıçdaroğlu idi. Ben bunu söyleyince Kemal Bey benim için ‘gizli AKP’li’ dedi. Kılıçdaroğlu’nun birçok zafiyet noktası vardı. ‘Yok’ demekle bunları kaldıramazsınız. Adaylığı yanlıştı. Mansur Yavaş kazanırdı” dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı'dan CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi. YouTube'daki kanalında 14 Mayıs'taki genel seçim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Altaylı, Kılıçdaroğlu için "En kazanamayacak adaydı" ifadelerini kullandı.

Bunu seçimlerden önce defalarca yazdığını belirten Altaylı, "Ben bunu söyleyince Kemal Bey o zaman bana dedi ki; ‘bu gizli AKP’li’ dedi. O zaman çalıştığımız gruba da işte bunlar ‘alo holding’ falan dedi." ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı, şu ifadelere yer verdi;

“En kazanamayacak aday sayın Kılıçdaroğlu’ydu. Ben bunu seçimden bir yıl önce yazdım. Önce bir 2022 Mayıs’ta yazdım, sonra 2022 Eylül’de veya Ekim’de tekrar yazdım. Ben bunu söyleyince Kemal Bey o zaman bana dedi ki; ‘bu gizli AKP’li’ dedi. O zaman çalıştığımız gruba da işte bunlar ‘alo holding’ falan dedi.

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"KILIÇDAROĞLU’NUN BİR SÜRÜ ZAAFİYET NOKTASI VARDI"

Ne diyeyim yani. Kılıçdaroğlu’nun bir sürü zaafiyet noktası vardı toplumsal açıdan. Bu zafiyet noktaları varsa vardır yani. ‘Yok’ demekle bunları kaldıramazsınız. Keşke olmasa bazıları ama vardı ve bu çok net görülüyordu yani.

"MANSUR YAVAŞ KAZANIRDI"

Kılıçdaroğlu’nun etrafında bir grup var. Bunlar bir çıkar çetesi zaten Kemal Beyi de ya kullandılar ya da Kemal Bey onları kullandı onu tam bilmiyorum açıkçası. Kim kimi kullandı onu bilmiyorum ama adaylığı yanlıştı. Mansur Bey’in söylediği doğruydu yani ‘Mansur Yavaş’ kazanırdı.”Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT


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Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu haberler
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