Fatih Altaylı 'Yüzyılın en büyük savaş suçu' diyerek Netanyahu'ya ateş püskürdü: Yeni Hitler oldu!

Gazze'de 10 günden uzun süredir sivil ayrımı gözetilmeyen saldırılar devam ederken dün akşam el-Ehli Baptist Hastanesi'nin bombalanması üzerine İsrail "Biz yapmadık" dedi. Netanyahu da suçu İslami Cihad örgütüne attı. Hamas'ın da İslami Cihad örgütünün de elinde bir hastaneyi yerle bir edecek füze olup olmadığı tartışılırken Fatih Altaylı, "İsrail'in yaptığı bu bombalama birden fazla amaca hizmet ediyor olabilir, yani başka bir amaç gözetiliyor olabilir" yorumuyla dikkat çekti.

"ZIVANADAN ÇIKTILAR! DELİRMİŞ OLMA ALAMETİ"

Dünkü saldırıyı "İçinde bulunduğumuz yüzyılın en büyük savaş suçu" olarak niteleyen Altaylı, YouTube hesabından paylaştığı konuşmasında "Bu yapılan; Netanyahu'yu Hitler'in yanına, Milosevic'in belki üstüne götürür" deyip şöyle devam etti:

"Çünkü hastane vurmak bambaşka bir şey. Gerçekten delirmiş olma alameti, uluslararası hukuku, bütün insanlık değerlerini ayaklar altına alma alameti. Bu, Netanyahu'nun ve İsrail yönetiminin zıvanadan çıktığının net alameti.

"ACİLEN DÜNYADA ENTERNE EDİLMELİ"

İsrail hükümeti acilen dünyada enterne edilmeli. Bunun 10'da 1'ini Türkiye yapsa başımıza gelmedik kalmaz. İsrail'in yanına bırakılmaması gereken bir şey.

İsrail'in yaptığı bu bombalama birden fazla amaca hizmet ediyor olabilir, yani başka bir amaç gözetiliyor olabilir. Bu amaç çok tehlikeli. Avrupa'da çok önemli sorunlar var, başında ırkçılık geliyor. Irkçılık sorunun temelinde,ırkçı akımların yükseldiği yerlerdeki göçmen meselesi var. Bu göçmen meselesindeki en kaygı verici durumlardan biri, bu göçmenlerin Hristiyanlık dışındaki bir dine mensup olmaları, Müslüman olmaları. Sadece Gazze vurulmuş olmadı, Avrupa'nın da kalbine bir bomba bırakıldı.

"İSRAİL'E KARŞI DÜNYA EN SERT ÖNLEMLERİ ALMALI"

Bu saldırıyı İsrail yaptıysa, ki yapmış gibi görünüyor, ki Netanyahu'ya yakışır bir tavır, İsrail'e karşı dünya en sert önlemleri almalı. Ama açıkçası onların yaptığından emin olmak gerekir. İftira da olabilir, Hamas da yapabilir. Çünkü her ikisinin de bunu yapabilecek kapasitesi var.

İsrail yapmışsa, İsrail'e karşı bir yaptırım uygulanmayacaksa, İsrail'de hala var olduğunu bildiğim, sayıları hiç de azımsanamayacak aklı selim ve barış yanlısı insanlar Netanyahu'yu oradan indirip kendileri bir savaş suçlusu olarak yargılayıp mahkum etmedikçe bu kan İsrail'in elindedir. Netanyahu 21. yüzyılın Hitler'i olmuştur bu yaptığıyla. Acilen yapılması gereken bunun gerçek sorumlusunu bulmak ve o sorumluyu tüm dünya önünde mahkum etmek. Netanyahu olması kuvvetle muhtemel."





