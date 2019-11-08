Fatih Atalay canlı yayında Meral Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! İYİ Parti'den çok sert tepki

Habertürk TV’de yayımlanan Türkiye'nin Nabzı programına Avukat Fatih Atalay'ın iddiası damga vurdu. Avukat Atalay programda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in FETÖ lideri Fethullah Gülen'le yan yana olduğunu gösteren bir fotoğrafı paylaştı.

AKŞENER'İN FOTOĞRAFININ MONTAJ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Programın ilerleyen dakikalarında ise söz konusu fotoğrafın montaj olduğu ortaya çıktı. Programın moderatörü Didem Arslan Yılmaz’a ulaşan İYİ Parti yetkilileri söz konusu fotoğrafın, montaj olduğunu, aslında ise Akşener’in eşiyle birlikte olduğunu söylediler. Yılmaz da düzeltmeyi canlı yayında söyledi ve fotoğrafın orijinalini gösterdi.

ÇOK SERT TEPKİ: HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ KIVIRACAKSIN! UTANMAZ

Akşener’in basın danışmanı Murat İde de tepkisini sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla dile getirdi. İde yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Hiç utanmadan Habertürk TV'de montaj fotoğrafı gösterip, ‘Bakın fetullah gülen’le fotoğrafı var' diyeceksin.

Fotoğrafın orijinalinin Meral Akşener ve eşine ait olduğu gözüne sokulunca da, yine utanmadan hiçbir şey olmamış gibi kıvıracaksın.

Sonra da adamım diye gezeceksin. Utanmaz.”