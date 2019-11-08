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Fatih Atalay canlı yayında Meral Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! İYİ Parti'den çok sert tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.11.2019 07:53 | Son Güncelleme

Avukat Fatih Atalay, katıldığı canlı yayında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in FETÖ lideri Fethullah Gülen'le fotoğrafı olduğunu iddia etti ve bir fotoğraf karesini gösterdi. Programın ilerleyen dakikalarında moderatör telefonunu gelen bir mesajı okudu ve söz konusu fotoğrafın montaj olduğunu belirtti. Akşener’in basın danışmanı Murat İde de tepkisini sosyal medya hesabından çok sert tepki gösterdi.

Habertürk TV’de yayımlanan Türkiye'nin Nabzı programına Avukat Fatih Atalay'ın iddiası damga vurdu. Avukat Atalay programda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in FETÖ lideri Fethullah Gülen'le yan yana olduğunu gösteren bir fotoğrafı paylaştı.

AKŞENER'İN FOTOĞRAFININ MONTAJ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Programın ilerleyen dakikalarında ise söz konusu fotoğrafın montaj olduğu ortaya çıktı. Programın moderatörü Didem Arslan Yılmaz’a ulaşan İYİ Parti yetkilileri söz konusu fotoğrafın, montaj olduğunu, aslında ise Akşener’in eşiyle birlikte olduğunu söylediler. Yılmaz da düzeltmeyi canlı yayında söyledi ve fotoğrafın orijinalini gösterdi.

ÇOK SERT TEPKİ: HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ KIVIRACAKSIN! UTANMAZ

Akşener’in basın danışmanı Murat İde de tepkisini sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla dile getirdi. İde yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Hiç utanmadan Habertürk TV'de montaj fotoğrafı gösterip, ‘Bakın fetullah gülen’le fotoğrafı var' diyeceksin.

Fotoğrafın orijinalinin Meral Akşener ve eşine ait olduğu gözüne sokulunca da, yine utanmadan hiçbir şey olmamış gibi kıvıracaksın.

Sonra da adamım diye gezeceksin. Utanmaz.”

FATİH ATALAY KİMDİR?

Başta Habertürk televizyonu olmak üzere bazı televizyon kanallarında yorumlarıyla dikkat çeken Fatih Atalay'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Fatih Atalay kimdir?

Fatih Atalay Ankara Barosuna üye avukatlardan birisidir.

Aslen Siirtli'dir.

Ankara'da yaşıyordu, şimdi İstanbul'da ikamet ediyor.

Tam adı Mehmet Fatih Atalay'dır.

Türkiye Boks Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanlığı yaptı.

Hukuk ve Demokrasi Kurumu Genel Başkanlığı görevini yürüttü.

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