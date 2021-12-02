HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Fatih Erbakan'dan "Asgari ücrete en az yüzde 50 zam yapılsın" önerisi

Fatih Erbakan'dan "Asgari ücrete en az yüzde 50 zam yapılsın" önerisi

02.12.2021 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan "Asgari ücrete en azından yüzde 50'lik maaş zammının yapılması lazım. Yüzde 50'nin altında herhangi bir maaş artışının kabul edilebilmesi mümkün olmaz" dedi.

Fatih Erbakan'dan "Asgari ücrete en az yüzde 50 zam yapılsın" önerisi

Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erbakan, Türk lirasının değerini korumak ve enflasyondan kurtulmak için Türkiye'de üretim ikliminin oluşturulması gerektiğini söyledi.

Sanayi üretimi için gerekli şartların oluşturulmasını ifade eden Erbakan "Üretim kapasitemizi artırabilmemiz lazım. O kapasiteyi kullanarak üretmemiz ve ihraç etmemiz lazım. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) hazırladığı rapora göre, yüzde 50'ye varan üretici enflasyonuyla her hafta üreticinin enerji maliyetine yüzde 20 zam yaparak, o ülkede üretimi artırabilmeniz mümkün olur mu? Elbette ki olmaz. Üretim iklimini, gerekli şartları oluşturmak derken bunu kastediyorum. Kaynak ihtiyacımızı da dış borçla karşılamak yerine milli kaynak paketleriyle karşılamamız lazım" dedi.

CHP'nin muhtarla ilgili kanun teklifi Mecliste! "1302 TL artırılsın"CHP'nin muhtarla ilgili kanun teklifi Mecliste! "1302 TL artırılsın"

"YÜZDE 70 MAAŞ ZAMMI YAPARAK İŞE BAŞLAYACAĞIZ DİYORUZ"

Erbakan, asgari ücret görüşmelerinin dün başladığını, ileriki günlerde yeni asgari ücretin tespit edileceğini hatırlatarak "Yeniden Refah Partisi olarak, iş başına gelir gelmez işçi, memur, emekli maaşlarına yüzde 70 maaş zammı yaparak işe başlayacağız, diyoruz. Asgari ücrete en azından yüzde 50'lik maaş zammının yapılması lazım. Yüzde 50'nin altında herhangi bir maaş artışının kabul edilebilmesi mümkün olmaz" diye konuştu. Erbakan toplantının ardından, partiye katılanlara rozet takdim etti.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altının yerini o alacak! Bulunmaz nimet: Artık düğünlerde takılacakAltının yerini o alacak! Bulunmaz nimet: Artık düğünlerde takılacak
PARTNER "Aramız düzelir diye Cem Yılmaz'ı izlemeye geldik" "Aramız düzelir diye Cem Yılmaz'ı izlemeye geldik"
Manidar Melih Gökçek paylaşımı: İktidarımızı güçlendiriyorManidar Melih Gökçek paylaşımı: İktidarımızı güçlendiriyor
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati getirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati getirildi

Merkez Bankasından yatırımcılarla kritik toplantı

Merkez Bankasından yatırımcılarla kritik toplantı

Melih Gökçek'in FETÖ iddiası geceye damga vurdu!

Melih Gökçek'in FETÖ iddiası geceye damga vurdu!

Erdoğan'dan Koca'ya: Sen ne söyledin?

Erdoğan'dan Koca'ya: Sen ne söyledin?

Usta şarkıcıdan kötü haber

Usta şarkıcıdan kötü haber

MHP'li Semih Yalçın: Mansur Yavaş artık hasmımızdır

MHP'li Semih Yalçın: Mansur Yavaş artık hasmımızdır

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

MYK sonrası flaş 'asgari ücret' mesajı

MYK sonrası flaş 'asgari ücret' mesajı

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Mansur Yavaş'ı hedef alan Bahçeli'ye jet yanıt: Yedirmeyiz

Mansur Yavaş'ı hedef alan Bahçeli'ye jet yanıt: Yedirmeyiz

Müslüme'nin dedesi ile Başak Cengiz'in katili aynı hapishanede

Müslüme'nin dedesi ile Başak Cengiz'in katili aynı hapishanede

Bahçeli'den Yavaş'a: Bundan sonra dikkat etsin!

Bahçeli'den Yavaş'a: Bundan sonra dikkat etsin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.