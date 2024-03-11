Fatih Erbakan o iddialara ateş püskürdü! 14 Mayıs'ı hatırlatarak yanıtladı: "Akılla izah edilemez! Allah şifa versin"

Yerel seçimlerde özellikle İstanbul'da kilit bir rol oynayacağı öngörülen Yeniden Refah Partisi'nden Genel Başkan Fatih Erbakan, önemli açıklamalarda bulundu. Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Erbakan, seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı aldıklarının altını çizerken, Cumhur İttifakı'ndan da ayrıldıklarını söyledi. Erbakan'ın partisine yönelik 'FETÖ' eleştirisine verdiği yanıt da dikkat çekti.

"AKILLA İZAH EDİLECEK BİR ŞEY DEĞİL"

Erbakan'ın, YRP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu'nun “Genel başkanın etrafında FETÖ var. İttifaka karşı olanlar kesin FETÖ’cüdür” sözlerine ilişkin yorumu şöyle oldu:

"Allah şifa versin diyoruz. İki bakımdan... Birincisi, Erbakan’ın ailesine ve evladına “FETÖ’cü” diyebilmek akılla izah edilecek bir şey değil. Bir diğeri, “İttifak istemeyen herkes kesin FETÖ’cüdür” konusuna da “Allah şifa versin” denilmesi gerekir. Milyonlarca insan, yüzbinlerce üye... Halk da öyle. Her kesimden insan “İttifak yapmayın” dedi."

Pamukçu'nun neden böyle bir açıklama yaptığı sorusuna karşılık olarak Erbakan, "Biz de çok şaşırdık. Çok ciddi bir kalp ameliyatı oldu. Bu kalp ameliyatlarında birtakım psikolojik sorunlar çıkabileceği, karakter değişimleri oluşabileceği söyleniyor. Ondan mı diye düşünüyoruz. Bir dönem Saadet Partisi’ni de FETÖ’cü yaptılar. CHP de, İYİ Parti de FETÖ’cü oldu. Kardeşim, insaf yani. Erbakan Hoca’nın evladı, ailesi, partisi 40 senesini FETÖ ile mücadeleye adamış. Böyle bir çizgiye böyle bir iddia.… Ancak Allah şifa versin denilebilir" diye yanıt verdi.

Erbakan, "Yüzünüze karşı eleştirisi oldu mu?" sorusuna "İşin samimiyetsiz tarafı o. Siz gelirsiniz “Yanınızdaki şu kişi, teşkilattaki bu işi FETÖ’cü. Elimde deliller var” dersiniz. Böyle bir şey dese ondan önce uzaklaştırırız" şeklinde cevap verirken "Ameliyattan sonra üç ay gelmedi. Sonra birdenbire “FETÖ’cüler sardı partiyi” diye istifa etti" diye de ekledi.

"14 MAYIS'TA DA ADNAN HOCACI OLDUĞUMU İDDİA EDİYORDUNUZ"

Öte yandan Saymaz'ın "İttifak kararınızdan sonra hakkınızda Adnan Hocacılıktan suç duyurusunda bulunuldu" demesi üzerine Erbakan'ın şu yanıtı dikkat çekti:

"Özellikle ittifakla ilgili olması son derece manidar. 14 Mayıs’ta bu belgeler elinizdeydi. 14 Mayıs’ta da sizin iddianıza göre Fatih Erbakan, Adnan Hocacıydı. O zamanlar hiç bunlar ortada yoktu. “Biz kendimiz giriyoruz” deyince bunlar çıktı."

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN DIŞINDASINIZ DİYORLARSA DIŞINDAYIZ"

"Cumhur İttifakı'nda mısınız, değil misiniz?" sorusuna yanıt veren YRP lideri Erbakan, "Doğruya doğru, yanlışa yanlış dememizden dolayı Cumhur İttifakı’nın dışında olduğumuzu değerlendiriyorlarsa onların değerlendirmesine katılalım biz de. Ama biz Cumhur’a girerken dedik ki; 'Noter makamı olacak parti değiliz. Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı’nda Cumhur saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok.' diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YANIT

Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya'daki mitingde kullandığı "Hem bize kaybettirmek için çalışıp hem de bizim gölgemizde yürümeye kalkanlara müsaade etmeyiz" sözlerine de yanıt verdi. Erbakan "Mantıklı görmüyorum. AK Parti'nin kampanya imkanlarından yararlanmıyoruz. Gölge derken neyi kastediyorlar?" dedi.

ŞANTAJ VE ZÜBÜK TARTIŞMALARI

Erdoğan'ın 'şantaj' ve 'zübük' çıkışına da değinen Erbakan şunları söyledi;

"Zübük; ilkesi ve duruşu olmayan, menfaati için şekilden şekile giren siyasetçi tipi. Öyle olunca üzerimize alınmıyoruz. Efkan Alan'nın 'Yeniden Refah’ın kazanma ihtimali yok. Ama CHP’nin kazanma ihtimali artıyor. Muhalefet belediyelerinin kazanmasına yardımcı oluyor' sözleri asıl siyasi şantaj. Bu seçmene ve bize bir şantaj olmuyor mu? 'Siz buna verirseniz, bak CHP gelir…' Aslında şantajın dik

alasıdır."

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