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Fatih Portakal'dan kaçak yapı iddialarına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2020 19:01 | Son Güncelleme

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Seferihisar’daki 8.3 dönümlük çiftlik evine yasalara aykırı şekilde 3 kaçak yapı diktiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Fatih Portakal'dan kaçak yapı iddialarına ilişkin açıklama

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, İzmir Seferihisar'daki çiftlik evindeki kaçak yapılar için İmar Barışı'ndan faydalandığı iddiasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Portakal, kişisel Twitter hesabında yayınladığı açıklamada şunları kaydetti:

Son durum: Bu öğlen hızlı bir şekilde şehircilik bakanlığından geldiler. İçeri aldık ve her yere baktırdık. Rapor hazırlanacakmış. Bildireceklermiş. Neticeyi bildiririm. Not: tavukları evsiz bırakmayın.


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