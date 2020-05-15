Fatih Portakal'dan kaçak yapı iddialarına ilişkin açıklama

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, İzmir Seferihisar'daki çiftlik evindeki kaçak yapılar için İmar Barışı'ndan faydalandığı iddiasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Portakal, kişisel Twitter hesabında yayınladığı açıklamada şunları kaydetti:

2- Eğer başlarına bir şey gelecek olursa sorumlusu sizlersiniz. İtibar celladı olarak hakkınızda emniyette şikayette bulunuldu. Umarım kötü bir durum yaşanmaz! — fatih portakal (@fatihportakal) May 15, 2020

Son durum: Bu öğlen hızlı bir şekilde şehircilik bakanlığından geldiler. İçeri aldık ve her yere baktırdık. Rapor hazırlanacakmış. Bildireceklermiş. Neticeyi bildiririm. Not: tavukları evsiz bırakmayın.

5- Son durum: Bu öğlen hızlı bir şekilde sehircilik bakanlığından geldiler. İçeri aldık ve her yere baktırdık. Rapor hazırlanacakmış. Bildireceklermiş. Neticeyi bildiririm. Not: tavukları evsiz bırakmayın. — fatih portakal (@fatihportakal) May 15, 2020



