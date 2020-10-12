Fatih Portakal yeni adresini açıkladı

FOX Ana Haber sunuculuğunu bırakıp İzmir Seferihisar'a yerleşen Fatih Portakal, sosyal medya hesabından haberciliğe devam edeceğini açıkladı.

YouTube'ta 20 günde 200 bin takipçiye ulaştığını duyuran Fatih Portakal, yeni haberlere ve röportajlara kendisine ait YouTube kanalında devam edeceğini ifade etti.

Portakal, yayınladığı videoda şunları ifade etti:

"Aslında emekli olduktan sonra, işi bıraktıktan sonra sosyal medyada olacağımı düşünüyordum ama bu kadar fazla olacağını düşünmüyordum. Özellikle YouTube'ta. Artık insanlara ulaşmanın bir sınırı yok, sadece televizyon ortamından yapılamayacağını görüyorsunuz. Bu yüzden YouTube'a girme kararı aldım. 20 günde 200 bin aboneyi geçtik.

Burada yapmak istediğim yine sorunları ortaya çıkarmak ve üzerine gidip bilgisi olanlardan bilgi almak ve bunları sizlerle paylaşmak. Zaman zaman canlı yayına konuklar da alacağım. Hepinizin sesini duyuracağım."



