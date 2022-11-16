Fatih'te doğal gaz patlaması! Çok sayıda yaralı var

Fatih'teki patlama akşam 20.45 sıralarında Seyyid Ömer Mahallesi Evliya Ata Sokak'taki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, sokakta kazı yapan İGDAŞ ekipleri şerit çekerek doğal gaz alt yapı çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında bilinmeyen nedenle oluşan doğal gaz sızıntısından patlama yaşandı.

PATLAMA SONRASI YANGIN ÇIKTI

Yükselen alevler 3 katlı binanın giriş katına sıçradı. Daire de alev alev yanarken bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

10 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekipleri ilk müdahalelilerinin ardından yaralanan 3'ü İGDAŞ personeli 10 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan olay yerine gelerek inceleme yaptı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. (DHA)



