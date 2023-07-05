Fatih'te kılıçlı saldırgan paniği! Yabancı uyruklu şahıs mahalleyi ayağa kaldırdı

Fatih'teki olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Zeyrek Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli E.H. , eşiyle evde tartıştı. Tartışma sokağa taşındı. Tartışma sırasında eşini de darbettiği öne sürüler E. H., çevredekilerin uyarılarına aldırış etmedi. E. H.'nin eşinin ağabeyi olay yerine geldi. E.H. ve kayınbiraderi arasında tartışma çıktı.

ELİNE KILIÇ ALIP ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. E.H., elinde kılıç ve sopayla kayınbiraderinin üzerine yürüdü. Pencereye çıkan mahalle sakinleri, elinde kılıç bulunan E. H.'yi görünce panik yaşadı. Durum polise bildirildi. Ekipler, olayın yaşandığı adrese gelerek önce konuyla ilgili bilgi aldı ardından da şüpheli E. H.'yi gözaltına aldı. E.H., işlemleri için emniyete götürüldü.

"ELİNDEKİ KILICI BİRKAÇ DEFA SALLADI AMA VURMAK İÇİN SALLAMADI"

Bir mahalle sakini ise ailenin sık sık kavga ettiğini ancak dün gece saatlerce sürdüğünü ifade ederek, "Normalde büyük kavgalar olmuyordu. Ama bu sefer çok büyük bir kavga oldu. Saat 21.00 sıralarında başladı, sabaha kadar devam etti. İlk elinde kılıçla gördük. Çıktığında birbirlerine girdiler. 2 - 3 kişi ayırdı. Elindeki kılıcı birkaç defa salladı ama vurmak için yani öldürmek ve yaralamak için sallamadı. Çocuklar ve herkes çok korktu. Sabaha kadar hiç susmadılar. Evin ortasında kavga eder gibi mahallenin ortasında kavga ettiler" ifadelerini kullandı.

