HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fatih'te kılıçlı saldırgan paniği! Yabancı uyruklu şahıs mahalleyi ayağa kaldırdı

Fatih'te kılıçlı saldırgan paniği! Yabancı uyruklu şahıs mahalleyi ayağa kaldırdı

05.07.2023 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu bir kişi elinde kılıç ve sopayla eşinin ve kayınbiraderinin üzerine yürüdü. Sokak ortasında kılıçla dehşet saçan şahıs mahallede paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kılıçlı saldırganı gözaltına aldı. Çevrede oturan bir vatandaş ise "Çok büyük bir kavga oldu. Sabaha kadar hiç susmadılar. Evin ortasında kavga eder gibi mahallenin ortasında kavga ettiler" ifadeleriyle yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Fatih'te kılıçlı saldırgan paniği! Yabancı uyruklu şahıs mahalleyi ayağa kaldırdı

Fatih'teki olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Zeyrek Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli E.H. , eşiyle evde tartıştı. Tartışma sokağa taşındı. Tartışma sırasında eşini de darbettiği öne sürüler E. H., çevredekilerin uyarılarına aldırış etmedi. E. H.'nin eşinin ağabeyi olay yerine geldi. E.H. ve kayınbiraderi arasında tartışma çıktı.

fatihte-kilicli-saldirgan-panigi_2388_dhaphoto3

ELİNE KILIÇ ALIP ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. E.H., elinde kılıç ve sopayla kayınbiraderinin üzerine yürüdü. Pencereye çıkan mahalle sakinleri, elinde kılıç bulunan E. H.'yi görünce panik yaşadı. Durum polise bildirildi. Ekipler, olayın yaşandığı adrese gelerek önce konuyla ilgili bilgi aldı ardından da şüpheli E. H.'yi gözaltına aldı. E.H., işlemleri için emniyete götürüldü.

fatihte-kilicli-saldirgan-panigi_2388_dhaphoto4

"ELİNDEKİ KILICI BİRKAÇ DEFA SALLADI AMA VURMAK İÇİN SALLAMADI"

Bir mahalle sakini ise ailenin sık sık kavga ettiğini ancak dün gece saatlerce sürdüğünü ifade ederek, "Normalde büyük kavgalar olmuyordu. Ama bu sefer çok büyük bir kavga oldu. Saat 21.00 sıralarında başladı, sabaha kadar devam etti. İlk elinde kılıçla gördük. Çıktığında birbirlerine girdiler. 2 - 3 kişi ayırdı. Elindeki kılıcı birkaç defa salladı ama vurmak için yani öldürmek ve yaralamak için sallamadı. Çocuklar ve herkes çok korktu. Sabaha kadar hiç susmadılar. Evin ortasında kavga eder gibi mahallenin ortasında kavga ettiler" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Satanist heykel' saldırısı: İBB harekete geçti!'Satanist heykel' saldırısı: İBB harekete geçti!
Kiracıları sevindiren haber! Yargıtay son noktayı koydu: Ev sahibinden istenebilecekKiracıları sevindiren haber! Yargıtay son noktayı koydu: Ev sahibinden istenebilecek
Hepsini oteller satın alıyor! İstanbul'dan köyüne dönüp başladıHepsini oteller satın alıyor! İstanbul'dan köyüne dönüp başladı
Anahtar Kelimeler:
Fatih kılıç

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpek gezdirirken kaybolmuştu! 8 yıl sonra canlı olarak bulundu

Köpek gezdirirken kaybolmuştu! 8 yıl sonra canlı olarak bulundu

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Okul müdürüydü! 15 yaşındaki öğrenciyle yasak aşkı ifşa edildi

Okul müdürüydü! 15 yaşındaki öğrenciyle yasak aşkı ifşa edildi

Hastanenin otoparkında hemşire diyaliz hastasıyla cinsel ilişkiye girdi

Hastanenin otoparkında hemşire diyaliz hastasıyla cinsel ilişkiye girdi

Kiğılı yeni sezon ürünlerinde indirim başladı! Her tarza uygun en havalı parçaları keşfedin

Kiğılı yeni sezon ürünlerinde indirim başladı! Her tarza uygun en havalı parçaları keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.