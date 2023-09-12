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Fatih'te korkunç kaza! Hamile kadın otobüsün altında kaldı

12.09.2023 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih'te motosiklet ile seyir halinde olan Yasin Levent ile arkasında oturan yakını İETT otobüsüne çarptı. Kazada hamile olduğu öğrenilen kadın ile Yasin Levent, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Fatih'te korkunç kaza! Hamile kadın otobüsün altında kaldı

Kaza, Fatih'te meydana geldi. Vatan Caddesinde saat 18.00 sularında motosikletli Yasin Levent, arkasında oturan yakını ile birlikte ilerledikleri sırada önlerinde duran İETT aracına arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Yasin Levent düşerken motosikletin arkasında oturan hamile kadın, İETT otobüsünün altında kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken belediye ekiplerinin çalışmasının ardından trafik normale döndü.

(DHA)

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