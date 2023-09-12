Fatih'te korkunç kaza! Hamile kadın otobüsün altında kaldı

Kaza, Fatih'te meydana geldi. Vatan Caddesinde saat 18.00 sularında motosikletli Yasin Levent, arkasında oturan yakını ile birlikte ilerledikleri sırada önlerinde duran İETT aracına arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü Yasin Levent düşerken motosikletin arkasında oturan hamile kadın, İETT otobüsünün altında kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken belediye ekiplerinin çalışmasının ardından trafik normale döndü.
(DHA)