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  4. Fatih'teki kuyumcuyu böyle darp etmişler!

Fatih'teki kuyumcuyu böyle darp etmişler!

11.12.2020 17:48 | Son Güncelleme:
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Fatih'te silahla kuyumcuyu soymaya gelen kişilerin dükkandaki kişiyi darp ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İşte geçtiğimiz gün gerçekleştirilen soygunun ortaya çıkan yeni görüntüleri...

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü Fatih'te bir kuyumcuda meydana gelmişti. Yabancı uyruklu silahlı 3 kişi kuyumcu çalışanını darp ederek soygun gerçekleştirmiş, geldikleri araçla kaçmaya çalışırken kazaya karışan şüpheliler ellerindeki çuvallarla yaya olarak kayıplara karışmıştı. Soygun anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde kuyumcuya giren susturucu silahlı soyguncular çalışanı darp ederek etkisiz hale getiriyor ardından vitrindeki altınları çantaya dolduruyor. Bu sırada bir soyguncu çalışanın başında bekliyor.

DHA

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