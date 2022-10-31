Fatih'teki otelde yangın paniği! Alevler kısa sürede büyüdü, mahsur kalanlar kurtarıldı

Fatih'teki yangın, saat 22.00 sıralarında Aksaray Mahallesi, Katip Muslahattin Sokak'taki bir otelin 2'nci katında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında alevler bir anda yükseldi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Otelde bulunanlar uyarılarak tahliye edildi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm katı sararken, içeride bulunan 4 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü. Otelde dumandan etkilenen 2 kişinin tedavisi ambulansta yapıldı.

"DİĞER KATLARA DA SIÇRAMAYA BAŞLADI"

Otel içerisindeki 4 kişiyi kurtardıklarını söyleyen Ahmet Koca, “Ben işten geliyordum. Sonra dedim ki yangın çıkacak. İçeri girdim. Yangın tüpünü aldım. Kapıyı kırdık. İçeriyi biraz söndürmeye başladık. Diğer odaların kapısını çaldık. 4 kişiyi de kurtardık. Ondan sonra yangın diğer katlara da sıçramaya başladı. O arada itfaiye geldi. Biz çıktık.” dedi. (DHA-İHA)