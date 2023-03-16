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Fâtır suresi 2. ayet - Fâtır suresi 2. ayeti okunuşu ve anlamı

14.03.2023 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam dininin kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim’de pek çok sure yer alır. Bu sureler Müslümanlar için yol göstericidir. Bu nedenle sık sık okunması ve Türkçe mealinin öğrenilmesi gerekir. Fâtır suresi de Kur'an-ı Kerim’de yer alan önemli surelerden biridir. Bu surede Allah’ın varlığı ve birliğini kanıtlayan olaylar, öldükten sonra dirilme konularından bahsedilir. Fâtır suresinin 2. ayeti ise faziletli olması ile öne çıkar. Peki, Fâtır suresi 2. ayet nasıl okunur ve ne anlama gelir?

Fâtır suresi 2. ayet - Fâtır suresi 2. ayeti okunuşu ve anlamı

İçindekiler

  • Fâtır suresi 2. ayet nasıl okunur?
  • Fâtır suresi 2. ayet ne anlama gelir?
  • Fâtır suresi 2. ayet tefsiri nedir?
  • Fâtır suresi 2. ayet fazileti nedir?
  • Fâtır Suresi 2. ayeti niçin okunur?

Kur'an-ı Kerim’in 35. suresi olan Fâtır suresi, toplam 45 ayet içerir. Bu surenin ilk ayetinde geçen “Fâtır” kelimesi, “yoktan var eden” anlamına gelir ve sureye adını vermiştir. Mekke döneminin ortalarında, miraçtan önce ve hicretten sonra indirilmiştir. Ahirete hazırlanan kişileri mutlu son ve kafirleri bekleyen kötü sonun anlatıldığı surede, aynı zamanda insanlığın nankörlüğüne rağmen Allah’ın onlara zaman tanıdığı da hatırlatılır. Allah’ın hikmeti ve kudretini gösteren bir suredir. Bu surenin 2. ayeti de hem faziletli hem de çok önemli bir anlama sahiptir.

Fâtır suresi 2. ayet nasıl okunur?

Fâtır suresi 2. ayet okunuşu, müminlerin öğrenmesi gereken bir şeydir. Bu ayet faziletlidir ve kısa olduğu için kolayca ezberlenebilir. Fâtır suresi 2. ayet Arapça olarak yazılışı aşağıdaki gibidir:

fatır2

Kur'an-ı Kerim’de Arapça olarak yer alan ayetin Türkçe okunuşu da merak edilir. Bu Türkçe okunuşu sayesinde pek çok kişi ayeti daha kolay ezberleyebilir. Fâtır suresi 2. ayet Türkçe okunuşu aşağıda verilmiştir:

  • Mâ yeftehi(A)llâhu linnâsi min rahmetin felâ mumsike lehâ(s) vemâ yumsik felâ mursile lehu min ba’dih(i)(c) vehuve-l’azîzu-lhakîm(u)
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Fâtır suresi 2. ayet ne anlama gelir?

Fâtır suresi 2. ayet anlamı Allah’ın rahmeti ve hikmeti ile ilgilidir. Sureyi bilmek tek başına yeterli değildir; çünkü ne dediğini anlamak için mealini bilmek gerekir. Fâtır suresi 2. ayet meal olarak şu şekildedir:

  • Allah’ın insanlar için açtığı rahmeti kısabilecek yoktur, O’nun kıstığını da O’ndan başkası açamaz. O mutlak izzet ve derin hikmet sahibidir.
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Fâtır suresi 2. ayet tefsiri nedir?

Fâtır suresi 2 ayet Türkçesi sayesinde ayetin anlamı öğrenilebilir; ancak detaylı bir yorum için tefsirini okumak gerekir. Çünkü tefsirinde, bu ayetin altında yatan metin ve olaylar açıklanır. Bu sayede de ayette anlatılan şeyler daha iyi kavranabilir. Fâtır suresi 2. ayet tefsiri aşağıda yazılıdır:

2. âyetin ilk cümlesinde söz konusu edilen “ilâhî rahmetin kısıl­ması”yla ilgili olarak dua, tövbe, başarı veya hidayetin nasip edilmemesi gibi açıklamalar yapılmışsa da sınırlandırıcı bir yoruma gitmeden, “Allah’ın insanlar için rahmeti açması”nı, O’nun rahmet hazinelerinden değişik nimetler lutfetmesini, “kısması”nı da bu nimetlerden mahrum bırakmasını içine alacak şekilde anlamak uygun olur (Şevkânî, IV, 387). Taberî de âyetin bu kısmını şöyle açıklamıştır: Hayır kapılarının anahtarları da kilitleri de Allah’ın elindedir; onu kime açarsa artık kimse onu kapayamaz, kime de kapatırsa kimsenin onu açmaya gücü yetmez (Taberî, XXII, 115). (Kaynak: Kur'an Yolu)

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Fâtır suresi 2. ayet fazileti nedir?

Kur'an’daki tüm surelerin pek çok fazileti vardır. Bu faziletler Müslümanlar için çok önemlidir. Fâtır suresi 2 ayet fazileti ve sırları ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Her gün Fâtır suresini okuyan kişilerin şeytanın şerrinden korunduğu söylenir.
  • Ömrün bereketlenmesi için Fâtır suresinin okunması buyrulmuştur.
  • Fâtır suresini okumayı alışkanlık hâline getiren kişiler, cennete istediği kapıdan girmeye hak kazanır.
  • İşlerinde bereket ve bol kazanç elde etmek isteyen kişiler Fâtır suresini okumaları söylenir.

Fâtır Suresi 2. ayeti niçin okunur?

Fâtır suresinin okunması gereken durumlar merak edilir. Mahlukat tarafından sevilmek, ömründe bereket kazanmak, hırsızlara ve tehlikelere karşı korunmak, işlerden bol kazanç elde etmek isteyen kişiler Fâtır suresini okumalıdır.

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