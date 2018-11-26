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Fatma Şahin'i duygulandıran karşılama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 17:50 | Son Güncelleme

AK Parti'nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterdiği Fatma Şahin için Gaziantep Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi - Gökyüzüne güvercin bırakan Şahin, gördüğü yoğun sevgi karşısında gözyaşlarını tutamadı

GAZİANTEP (AA) - AK Parti'nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Fatma Şahin, kendisini karşılamak üzere havalimanına gelen vatandaşların sevgi gösterisi karşısında duygusal anlar yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterdiği Şahin için Gaziantep Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Çok sayıda vatandaşın pankart ve sloganlarla karşıladığı Şahin, kendisi için hazırlanan platforma çıkarak halkı selamladı.

Gördüğü yoğun sevgi karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Şahin, kendisine getirilen 80 güvercini öperek gökyüzüne bıraktı.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, siyasi öz geçmişini hatırlatarak bölge ve Gaziantep kadınına umut olacağını söyledi.

Köylerde ve şehirde yaşayan her genç kızın artık daha ileriyi umut edebileceği bir rol model olduğunu belirten Şahin, verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmamaya özen göstereceğini ifade etti.

Çok heyecanlı olduğunu dile getiren Şahin, "Çok mutlu ve gururluyum. Bu şehir beni milletvekili, bakan ve belediye başkanı seçti. Gazi şehrimle kader birliği yaptık." dedi.

Şahin, çok önemli bir görevin kendisine verildiğinin bilincinde olduğunu belirterek, ilk belediye başkanı seçilişinde verdiği sözlerin yüzde 95'inden fazlasını başarıyla yerine getirdiklerini, artık daha fazla hizmet ve yatırımla herkesin mutlu olabileceği bir kent oluşturma hayaliyle hareket edeceklerini söyledi.

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