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Faturalarınız bu yüzden yüksek geliyor olabilir! Kapalı olsalar bile…

26.04.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her geçen gün gelen zamlar faturalara da yansıyor. Yüksek gelen faturalar sebebiyle bazı noktalardan tasarruf yapılması gerekiyor. Fazla elektrik harcamıyorum ama faturam çok yüksek geliyor diyorsanız faturalarınızın yüksek gelme sebebi evde kullandığınız cihazlardan kaynaklanıyor olabilir! Kapadığınızı sandığınız bu cihazlar elektrik yakmaya devam ediyor.

Faturalarınız bu yüzden yüksek geliyor olabilir! Kapalı olsalar bile…

Elektrik faturaları oldukça cep yakan bir boyuta geldi. Elektrik faturalarının bu kadar yüksek gelmesine neden olanlar arasında kapandığını sandığımız cihazların elektrik yakmaya devam etmesi de etkili. Bu cihazların kullanımının fazla elektrik yakmayacağı düşünülse de faturaya yüklü miktarda yansıma yapıyorlar. Ev ekonomisi ve enerji tasarrufu için sıklıkla kullandığınız cihazların yarattığı etkilere dikkat edebilirsiniz.

ŞARJ ALETLERİNİ ÖNEMSİZ GÖRMEYİN

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Şarj aletlerini kullanmadan bir gün geçirmek mümkün değil. Dolayısıyla bu ürünleri fişe takılı hâlde bırakabiliyoruz. Siz de cihazı şarj aletinden çıkardığınız zaman enerjinin kesildiğini düşünüyor olabilirsiniz ancak cihaz prizde takılı ise enerji tüketimine devam ediyor. Bu sebeple o sırada işinize yaramayan bir alet, sırf prizde takılı diye ekstra fatura ödemenize yol açıyor. Bu da özellikle uzun vadede zarar etmenize neden oluyor. Kısacası siz siz olun, prizde takılı şarj aleti bırakmayın!

TELEVİZYONLAR DA OLDUKÇA ENERJİ TÜKETİMİ YAPIYOR

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Günümüzde hemen her evde akıllı televizyon modellerine denk gelmek mümkün. Bu seçeneklerin tasarruflu olan versiyonları da var ancak kullanmadığınız zaman fişinin takılı olması durumunda bu ürünler enerji tüketimine devam ediyor. Yani siz kumandadan kapatsanız dahi televizyonlar fişe takılı iken tam gaz enerji harcıyor. Dolayısıyla elektrik faturalarının yüksekliğinden şikayet ediyorsanız kullanmadığınızda televizyonun fişini çekmelisiniz. Bu sayede yıllık bazda baktığımızda ciddi oranlarda tasarruf elde edebilirsiniz.

UYKU MODUNDA KULLANILAN BİLGİSAYARLAR CEP YAKIYOR

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Evde, işte, nerede olursa olsun fark etmez; bilgisayarların dünyamızı ele geçirdiğini kabul etmenin vakti geldi. Oysa bu ürünler de kapalı hâldeyken dahi elektrik faturasını yükselten cihazlar arasında yer alıyor. Bilgisayarınızı uyku moduna aldığınız zaman tasarruf ettiğinizi düşünebilirsiniz ancak siz uyku moduna alsanız dahi fişi takılı olduğu sürece cihazların elektrik tükettiğini bilmelisiniz.

FIRIN VE MİKRODALGALAR YÜKSEK ENERJİ TÜKETİMİNE SEBEP OLUYOR

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Teknolojinin gelişmesi, elektronik cihazların özel panelli göstergelere sahip olmasında da rol oynuyor. Dolayısıyla günümüzde pek çok ürünün gösterge paneli bulunuyor. Bu panellerde saat başta olmak üzere program gibi detaylar görüntüleniyor. Oysa tam da bu işlevsel özellikler nedeniyle dijital göstergeli cihazların fişinin hep takılı hâlde olması, yüksek enerji tüketimine sebebiyet veriyor. Hatta sayacınızı gayet hızlı bir şekilde döndürüyor. Bu ürünlerin fişini çektiğiniz zaman faturanızda gözle görülür bir farka şahit olabilirsiniz.

DİJİTAL UYDU ALICILARINIZ FATURALARA FAZLASIYLA YANSIYOR

Dijital uydu alıcıları, evler başta olmak üzere pek çok alanda kullanılıyor. Tasarruf etmek amacıyla televizyonu kapattıktan sonra birçok kişinin aklına uydu alıcıları gelmiyor fakat onlar da çok elektrik tüketen cihazlar arasında yer alıyor. Hem de ilk sıralarda! Dijital uydu alıcıları neredeyse akıllı televizyonlar kadar yüksek enerji tüketiyor. Bu ürünler günde hemen hemen 22 watt enerji kullanıyor. Tam da bu nedenle yatmadan önce dijital uydu alıcınızın fişini çekmeyi ihmal etmeyin!

ÇALAR SAAT YÜKSEK ELEKTRİK HARCIYOR

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Özellikle sabah erken uyanacak kişilerin büyük bir kısmı çalar saat kullanıyor. Son dönemlerde bu ürünler de LED gösterge panelleri ile çalışıyor. Durum böyle olunca da fişi takılı olduğu sürece enerji tüketiyor. Eğer gün içinde alarm kurmaya ihtiyacınız yoksa bu cihazların fişini çekebilirsiniz. Bu sayede büyük oranda enerji tasarrufu yapabilirsiniz.

KULLANMADIĞINIZ ZAMANLAR Wİ-Fİ CİHAZLARINI KAPATABİLİRSİNİZ

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İnternetin olmadığı bir yer neredeyse yok gibi. Hâliyle Wi-Fi cihazına da her yerde denk geliyoruz. Eğer elektrik faturanızın yüksek gelmesinden şikayetçi iseniz gece yatarken bu cihazların fişini çekmeyi deneyebilirsiniz. Aylık bazda olmasa dahi yıllık açıdan baktığımızda büyük oranda tasarruf yapabilirsiniz. Yani kullanmadığınız zamanlarda Wi-Fi'ın da fişini çekmeyi unutmayın!

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