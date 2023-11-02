Faydaları saymakla bitmiyor! Kendi ayrı kabuğu ayrı faydalı, grip ve nezleye karşı kalkan oluyor

Kasım ayının gelmesi ile birlikte grip ve soğuk algınlığı yaşayanların sayısında artış görülmeye başlandı. Uzmanlar kış mevsimini işaret edip hasta olan kişilerin sayısında artış yaşanabileceğini ifade ediyor. Uzmanlar grip, tansiyon, kabızlık gibi birçok sağlık soruna karşı etkili sonuçlar sağlayan ayvaya dikkat çekip uyarıda bulundu.
Antioksidanlar arasında gösterilen tüm vitaminlerin içinde bulunduğu ayva, vücudu toksinlere karşı koruyarak bir kalkan görevi üstlenir. Bu özelliğiyle ayva, çeşitli hastalıklara neden olan serbest radikalleri engeller ve oksidatif hastalıklara karşı vücudu koruyarak halsizliği önler.
İçerdiği C vitamini nedeniyle kışın bol miktarda tüketilmesi gereken meyveler arasındadır. Bir adet büyük boy ayva, günlük C vitamini ihtiyacımızın neredeyse yarısını karşılamaya yeter.
Ayva, içerdiği lifler sayesinde sindirim sistemini düzenler ve kabızlık sorunu çekenlerin yardımcısı olur. Aynı zamanda ayva ishal hastalığına da iyi gelir, suda çözünen ve çözünmeyen besin lifleri ishal durumundan dışkıyı katılaştırarak, kabızlık durumundan ise yumuşatarak vücuttan atılmasını sağlar.
Ayva tüketildiği an itibarı ile kolesterolü dengeler. Bunun haricinde damar sağlığına da etki ederek damar tıkanıklığının önüne geçer. Bu konuda ayvanın kendisini yiyebileceğiniz gibi, çayını da içebiliriz.
Yukarıdaki faydalarına ek olarak, vücuda yeterince besin lifi kazandırdığı için bağırsakları korurken hemoroid gibi rahatsızlıkların görülme oranını da azaltır.
Potasyum bakımından zengin gıdaların tüketilmesi kan basıncı seviyesinin kontrol altında tutulmasını sağlar. Ayva da potasyum bakımından zengin meyveler arasındadır. 1 orta boy ayva ortalama 181 mg. potasyum içerir ve bu miktar günlük potasyum ihtiyacının %5’ine denk gelmektedir.
Ayvanın içerdiği maddelerin, böbrek sağlığının korunmasında da oldukça etkisi vardır. Potasyum içeren ayva böbrek sağlığına olumlu etkilerle cevap verir.
İçerdiği enzim ve bileşenler doğal bir ağrı kesicidir. Bunun için dilimlenmiş ayvayı ağrıyan eklem bölgelerinize sürerek ağrıları hafifletebilirsiniz.
Ayrıca taze sıkılmış ayva suyu veya ayva çayı tüketildiğinde göğsü yumuşatarak öksürüğe iyi gelir. Yatmadan önce tüketmeniz özellikle büyük fayda sağlayacaktır.