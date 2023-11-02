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Faydaları saymakla bitmiyor! Kendi ayrı kabuğu ayrı faydalı, grip ve nezleye karşı kalkan oluyor

02.11.2023 09:52 | Son Güncelleme:
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Grip ve soğuk algınlığı belirtileri havaların soğuması ile birlikte kendini gösteriyor. Bundan hareketle bağışıklık sistemini güçlendirmek için beslenmenin önemine dikkat çeken uzmanlar kış aylarında yetişen bir meyveyi işaret etti. İşte, grip ve nezleye karşı kalkan olan o meyve...

Faydaları saymakla bitmiyor! Kendi ayrı kabuğu ayrı faydalı, grip ve nezleye karşı kalkan oluyor

Kasım ayının gelmesi ile birlikte grip ve soğuk algınlığı yaşayanların sayısında artış görülmeye başlandı. Uzmanlar kış mevsimini işaret edip hasta olan kişilerin sayısında artış yaşanabileceğini ifade ediyor. Uzmanlar grip, tansiyon, kabızlık gibi birçok sağlık soruna karşı etkili sonuçlar sağlayan ayvaya dikkat çekip uyarıda bulundu.

A1

VÜCUDU KORUYUP HALSİZLİĞİ ÖNLER!

Antioksidanlar arasında gösterilen tüm vitaminlerin içinde bulunduğu ayva, vücudu toksinlere karşı koruyarak bir kalkan görevi üstlenir. Bu özelliğiyle ayva, çeşitli hastalıklara neden olan serbest radikalleri engeller ve oksidatif hastalıklara karşı vücudu koruyarak halsizliği önler.

A2

C VİTAMİNİ YÖNÜNDEN ZENGİNDİR

İçerdiği C vitamini nedeniyle kışın bol miktarda tüketilmesi gereken meyveler arasındadır. Bir adet büyük boy ayva, günlük C vitamini ihtiyacımızın neredeyse yarısını karşılamaya yeter.

A3

METABOLİZMAYI ÇALIŞTIRIR!

Ayva, içerdiği lifler sayesinde sindirim sistemini düzenler ve kabızlık sorunu çekenlerin yardımcısı olur. Aynı zamanda ayva ishal hastalığına da iyi gelir, suda çözünen ve çözünmeyen besin lifleri ishal durumundan dışkıyı katılaştırarak, kabızlık durumundan ise yumuşatarak vücuttan atılmasını sağlar.

A4

KOLESTEROLÜN DÜŞMESİNİ SAĞLAR

Ayva tüketildiği an itibarı ile kolesterolü dengeler. Bunun haricinde damar sağlığına da etki ederek damar tıkanıklığının önüne geçer. Bu konuda ayvanın kendisini yiyebileceğiniz gibi, çayını da içebiliriz.

A5

HEMOROİD GİBİ HASTALIKLARDAN MUZDARİP OLANLAR İÇİN BİREBİR

Yukarıdaki faydalarına ek olarak, vücuda yeterince besin lifi kazandırdığı için bağırsakları korurken hemoroid gibi rahatsızlıkların görülme oranını da azaltır.

A6

TANSİYON SORUNU OLANLAR MUTLAKA TÜKETMELİ!

Potasyum bakımından zengin gıdaların tüketilmesi kan basıncı seviyesinin kontrol altında tutulmasını sağlar. Ayva da potasyum bakımından zengin meyveler arasındadır. 1 orta boy ayva ortalama 181 mg. potasyum içerir ve bu miktar günlük potasyum ihtiyacının %5’ine denk gelmektedir.

A7

BÖBREK SAĞLIĞINI KORUYOR

Ayvanın içerdiği maddelerin, böbrek sağlığının korunmasında da oldukça etkisi vardır. Potasyum içeren ayva böbrek sağlığına olumlu etkilerle cevap verir.

A8

EKLEM AĞRILARININ ÖNÜNE GEÇİYOR

İçerdiği enzim ve bileşenler doğal bir ağrı kesicidir. Bunun için dilimlenmiş ayvayı ağrıyan eklem bölgelerinize sürerek ağrıları hafifletebilirsiniz.

A9

GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK SORUNUNU ORTADAN KALDIRIYOR!

Ayrıca taze sıkılmış ayva suyu veya ayva çayı tüketildiğinde göğsü yumuşatarak öksürüğe iyi gelir. Yatmadan önce tüketmeniz özellikle büyük fayda sağlayacaktır.

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