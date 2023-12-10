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Faydaları saymakla bitmiyor! 'Ne yapsam zayıflayamıyorum" diyenler dikkat, 1 bardağı göbek yağlarını eritiyor

10.12.2023 11:15 | Son Güncelleme:
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Yanlış beslenme sağlık problemlerine neden oluyor. Hızlı bir şekilde kilo alan kişilerin zayıflama süreci de bir o kadar uzun ve zor olabiliyor. Birçok kişi yediklerine dikkat etmelerine rağmen kilo veremediklerini söylüyor. İşte, tek bardağında yağ yakımını hızlandıran o mucize yöntem...

Faydaları saymakla bitmiyor! 'Ne yapsam zayıflayamıyorum" diyenler dikkat, 1 bardağı göbek yağlarını eritiyor

Uzmanlar, fazla kilolarından şikayetçi olan kişilerin belirledikleri hedefe ulaşmaları için egzersiz ve diyet yapmalarını öneriyor. Fakat yoğun iş temposundan ötürü birçok kişi aparatif yiyeceklere ve hareketsiz bir yaşama yönelebiliyor. Oysa kilo kaybını hızlandırmanın en iyi yollarından biri diyete düşük kalorili besinler ile protein içeren gıdalar eklemek ve spor yapmak.

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KISA SÜREDE ZAYIFLAYABİLİRLER

Lifli gıda tüketenlerin sağlıklı beslenme ve egzersiz sürecine devam ettikleri takdirde kısa sürede zayıflayabilecekleri belirtiliyor.

Kronik bir rahatsızlığı veya mide problemi bulunmayan fakat göbek bölgesindeki yağlardan şikayetçi olan kişiler kekik suyundan da faydalanabilir.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR!

Kekik suyu ile vücudunuzdaki yağların yakımını hızlandırabilirsiniz. Kekik suyunun faydaları saymakla bitmiyor.

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VÜCUTTAKİ MİKROPLARIN ATILMASINI SAĞLAR

Kekik suyu açık yaralar üzerinde antiseptik görevi görür. Ayrıca ağız ve diş eti sağlığı açısından faydalıdır. Vücuttan mikropların atılmasını sağlar.

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BÖLGESEL YAĞLAR İÇİN BİÇİLMİŞ KAFTAN

Kekik suyu kilo verme sürecini hızlandırır. Bağırsak hareketlerini düzenler ve sindirim sisteminin çalışmasına destek olur.

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VÜCUTTA DEPOLANAN YAĞLARI ENERJİYE DÖNÜŞTÜRÜR

Düzenli tüketildiğinde yavaşlayan metabolizmayı hızlandıran kekik suyu vücutta depolanan yağları enerjiye dönüştürür.

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BASEN, BEL VE BACAK BÖLGESİNDEKİ YAĞLARA VEDA EDİN!

İşte basen, bel ve bacak bölgesindeki yağları yakan kekik suyunun tarifi:

  • Küçük bir tencerenin içine 2 bardak su ve 3 tutan taze kekik ekleyin.

  • İçerisine kekik koyduğunuz suyu kaynatın.

  • Kaynattıktan sonra biraz soğumasını bekleyip içebilirsiniz.

  • Eğer tadı size çok acı gelirse içerisine limon dilimi ekleyebilirsiniz.

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  • Günde sadece 1 fincan kekik suyu tüketmek vücudunuz için yeterli olur.

  • Kekik suyu asla yemekten hemen önce içilmemeli yemeğe başlamadan en az 30 dakika ya da 1 saat önce içilmelidir.

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Kronik bir sağlık problemi olan kişilerim kekik suyu içmeden önce doktora danışmaları önerilmektedir.


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