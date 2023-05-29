Faydalarını duyanlar evinden eksik etmiyor! En az 10 yaş gençleştiriyor

Ev bitkisi olan ve temiz hava sağlayan Aloe Vera şifa kaynağı olarak görülüyor. Aloe Vera jeli cildi, yüzü ve saçı güzelleştirmek için kullanılabiliyor. Ancak bu mucizevi bitkiyi kullanmadan önce nasıl kullanılacağını bilmek gerekiyor. Doğru yöntemlerle yaşlanma karşıtı bakım jelinizi hazırlamak mümkün olabiliyor.

ALOE VERA JELİ NASIL KULLANILIR?

Evde bir Aloe Vera bitkiniz varsa, kalın yapraklarını veya saplarını seçerek tabanından kesin. Ya da yaprakları diplerinden çekebilirsiniz. Bitki dikenli olduğu için dikkatli olun. Ardından, her bir yaprağın kenarındaki dikenleri kesmek için keskin bir bıçak kullanın. Sonra sapı ikiye bölün ve jel tarafı yukarı gelecek şekilde tutun. Açık yaprağı da dilimleyebilirsiniz. Jeli bir kaba kazımak için bir kaşık kullanın. Jelin tamamı çıkarıldığında, jeli soğutun. Bu süreç size çok sıkıcı geliyorsa marketten Aloe Vera jeli de alabilirsiniz.

ALOE VERA FAYDALARI

GÜNEŞ YANIĞINI YATIŞTIRMAYA YARDIMCI OLUR

Aloe Vera jeli serinletici özelliklere sahiptir ve iltihap önleyicidir. Bu nedenle, güneş yanığı veya yanmış ciltler için en doğal ilaçlardan biridir. Bu jelin uygulanması cilt için koruyucu bir tabaka oluşmasına yardımcı olur ve aynı zamanda nemin tutulmasına da yardımcı olur. İyileşme sürecini hızlandıran antioksidanlar ve mineraller açısından zengindir. O halde artık yaz cilt sağlığınızı aloe vera kullanarak koruyabilirsiniz.

CİLDİ NEMLENDİRMEYE YARDIMCI OLUR

Aloe Vera jeli, piyasadan satın alınan normal nemlendiricilerin aksine, nemlendirici jel olarak kullanıldığında yüz ve ciltte yağlı bir tabaka bırakmaz. Aslında tam tersini yapar – gözenekleri açar ve cildi yumuşatır.

Tıraş sonrası bakım olarak kullanılabilir. Bunun nedeni, Aloe Vera jelinin cildi nemli tutmaya yardımcı olması ve jilet yanıklarını ve daha küçük çentik ve kesikleri iyileştirmesidir. Ayrıca kuru cildi tedavi etmeye yardımcı olur.

YARALARIN İYİLEŞMESİNİ HIZLANDIRIR

Aloe Vera'nın yanık, kesik ve diğer yaralanmalar için oldukça faydalı olduğu artık bilinen bir gerçektir. Bunun nedeni Aloe Vera'nın yaraların iyileşmesini hızlandırması yani iyileşme süresini kısaltmasıdır. Bu özellikle 1. derece ve 2. derece yanıklar için geçerlidir. Harika bir cilt yanığı tedavisidir . Ayrıca cilt hücresi üremesini sekiz kata kadar hızlandırmaya yardımcı olur. Aloe Vera'nın ayrıca epidermise yani derinin dış tabakasına sudan daha hızlı nüfuz ettiği bilinmektedir.

CİLT YAŞLANMASINA KARŞI SAVAŞIR

Aloe Vera jeli bol miktarda C ve E vitamini, beta-karoten içerir. Bu nedenle yaşlanma karşıtı özelliklere sahiptir. Aynı zamanda antimikrobiyal özellikler içerir ve antiinflamatuardır. Ayrıca cilt lekelerini yok etmeye ve yaşlılık çizgilerini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca vücuttaki kollajen üretimini ve cilt elastikiyetini arttırmaya yardımcı olur.

ENFEKSİYONU VE AKNEYİ AZALTIR

Akneden muzdarip olanlar Aloe Vera'da soluklanacak. Nazik temizlemeye yardımcı olur ve antimikrobiyal özellikleri cilde herhangi bir zarar vermeden sivilceleri tedavi eder. Bakterilere karşı koruma sağlayan bir antiseptiktir. Aloe Vera polisakkaritler ve gibberellinler içerir. Bunlar yeni hücrelerin büyümesine yardımcı olur ve aynı zamanda iltihabı ve kızarıklığı azaltır. Ayrıca gözeneklerin boyutunu küçülten, fazla sebumu, mikropları ve kiri temizleyen bir büzücü olarak çalışır.

YÜZDEKİ LEKELERİ HAFİFLETİR

Bildiğimiz gibi, Aloe Vera cilt hücrelerinin çoğalmasını hızlandırma, kızarıklığı azaltma ve cilt iltihabıyla savaşma gücü içerir. Çatlaklar ve akne izleri için doğal bir tedavi yöntemidir. Çilleri tedavi etmek ve yaşlılık lekelerini hafifletmek için jel karışımına biraz limon suyu ekleyin. Parlayan ciltler için mükemmel ev ilaçlarından biridir.

SAÇ İÇİN ALOE VERA JELİ

SAÇ UZAMASINA YARDIMCI OLUR

Cilt reprodüksiyonu gibi, Aloe Vera jeli de kafa derisine kan dolaşımını arttırdığı için yeni saç büyümesini harekete geçirmeye yardımcı olur. Aynı zamanda gerekli mineralleri ve vitaminleri sağlar. Aloe Vera, kafa derisindeki ölü deriyi onarmaya yardımcı olan proteolitik enzimler içerir. Bu nedenle aloe vera, kadınlarda ve erkeklerde saç derisi sorunları için harika bir çare olarak çalışır .

KEPEĞİ UZAK TUTAR

Aloe Vera kuru cildi, mantar enfeksiyonlarını ve aşırı yağlı cildi iyileştirmeye yardımcı olur. Bütün bunlar önemli kepek nedenleridir. Kepekten kurtulmanın doğal yollarından biridir.

SAÇ KREMİ GÖREVİ GÖRÜR

Aloe Vera, tıpkı cildi nemlendirdiği gibi, saçı yumuşatmaya ve yumuşatmaya da yardımcı olur. Aloe jeli saç ve saç derisine düzenli olarak uygulamak saçın canlılığını ve parlaklığını korumasına yardımcı olur.

