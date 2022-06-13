Faydalarını duyunca daha da seveceksiniz! Sadece bir avuç yiyince…

Kiraz en sevilen meyvelerden. Tadıyla her sene gönüllere taht kuran kirazın faydalarını öğrenince oldukça şaşıracaksınız. Hücre yenilenmesinden tutun uykusuzluğa kadar birçok faydası bulunan kirazı yaz aylarında tüketmeniz gerekiyor. Her gün bir avuç yiyeceğiniz kiraz şifa dağıtıyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GELİŞTİRİYOR

Kalorisi düşük lifli bir meyve olarak bilinen kiraz, içeriğinde yer alan C, A ve K vitaminleri sayesinde insan vücudunda oluşan antioksidanları kısa süre içerisinde yok etmektedir. Bu durum, insan vücudunun günlük oluşan farklı komplikasyonlarla mücadele edebilmesini de mümkün kılmaktadır. Ayrıca bağışıklık sistemini oldukça geliştiren kiraz, iltihap oluşumlarını da en aza indirerek hücre yapısının düzenlenmesine yardımcı olur.

DİYABET HASTALARININ MUTLAKA TÜKETMESİ GEREKİYOR

Uzmanlar, bir yaz meyvesi olarak bilinen kirazın üzerinde yapılan araştırmalarda diyabet adına en önemli ürünlerden biri olduğunu da gözler önüne sermişlerdir. Özellikle yapılan araştırmalarda 2 hafta boyunca düzenli olarak kiraz tüketen kişilerde diyabet hastalığı sırasında görülen belirtilerin en aza indiği görülmüştür.

UYKU DÜZENİNİ SAĞLIYOR

Kiraz, şimdilerde geceleri daha iyi bir uyku uyumak ve güne zinde başlamak isteyen kişiler tarafından sıklıkla tercih edilmeye başlanmıştır. Bu durum, uzmanlar tarafından kirazın içeriğinde yer alan maddelerin uyku düzenini sağlaması ve melatonin bulundurması nedeniyle güne daha iyi başlandığı haberleriyle kanıtlanmıştır. Ayrıca birçok hastalığın alternatif tedavileri için doktorlar, hastalarına kiraz tüketmelerini önermeye devam etmektedirler.

TANSİYON DÜŞÜRÜYOR

Yüksek miktarda polifenol içeren kiraz, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Potasyum deposu kiraz, vücuttan fazla sodyumun atılmasını, potasyum-sodyum dengesinin sağlanmasını ve bu sayede de tansiyon seviyelerinin korunmasını sağlamada destekçidir. Yüksek tansiyon kardiyovasküler hastalıkların için önemli bir risk faktörüdür. Kiraz kalp sağlığının korunmasında etkilidir.

DAHA CANLI BİR CİLT SAĞLIYOR

Kirazın cilde faydaları içerdiği vitamin ve minerallerden anlaşılabilir. C vitamini içeriği ile cilde parlaklık veren kiraz, antioksidanlar sayesinde de cildi matlaştıran ve yaşlı görünmesine sebep olan serbest radikallerle savaşır. Güneşin ciltte yarattığı lekelenme gibi hasarların giderilmesinde yine destekçidir.



