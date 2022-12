Faydasını duyanlar markete koşuyor! Hastalıklardan korunmak için mutlaka tüketin

C vitamini bağışıklık sistemini güçlendiren ve vücudumuzu daha dinç hale getiren vitaminler arasında bulunuyor. Uzmanlar özellikle kış aylarında C vitamini tüketiminin artması gerektiğini belirtiyor. Diyetisyen Gizem Güneş, kış mevsiminde sağlıklı beslenme uyarısında bulunarak, C vitamini yönünden zengin sebzeler tüketilmesi gerektiğine dikkat çekti.

SU TÜKETİMİNİ AZALTMAYIN

Diyetisyen Gizem Güneş, bağışıklığı güçlü tutmak için kırmızı, yeşil biber ve maydanoz tüketimine dikkat çekti. Söz konusu sebzelerin C vitamini içerdiğini ifade eden Güneş, günde 2 ve 2,5 litre su tüketilmesi gerektiğini hatırlattı.

KIRMIZI BİBER YÜKSEK C VİTAMİNİ İÇERİR

Güneş, “Hastalıklardan korunmak için öncelikle beslenmemize bağışıklığımızı güçlü tutmalıyız. Kırmızı biber çok fazla C vitamini içerir. Çok fazla C vitamini içerdiği için mutlaka öğünlerinize eklemeniz gereken sebzedir. Kırmızı biber yeşil biber. Kırmızı yeşil bibere oranla saha fazla C vitamini içerir. Dolayısıyla mutlaka sofralarınız da olsun. Yine yeşil yapraklı sebzelerden maydanoz, sofralarımıza eklememiz gereken bir sebze. Maydanoz da çok fazla C vitamini içerir. Bağışıklığımıza güçlendirmemize oldukça etkilidir. Maydanozu da mutlaka öğünlerimize ekliyoruz.

KIRMIZI BİBER FAYDALARI

İçerdiği C vitamini, beta-karoten ve antioksidanlarla kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Kırmızı biber dolaşımı hızlandırarak kalp krizi ve felce karşı koruma sağlar.

Kırmızı bibere acılığını veren kapsaisin eklem ağrılarını ve zona hastalığının neden olduğu sancıyı dindirmeye yardımcıdır. Kapsaisin romatizma, siyatik nöralji, sırt ağrısı ve lumbagoya karşı genellikle dıştan uygulanan ilaçlarda kullanılır. Kapsaisin ağrı dindirici bir maddedir.

İçeriğindeki likopen kansere karşı oldukça etkilidir. Pankreas, prostat ve rahim kanseri bu kanser çeşitleri arasında yer alır.

Yakılan enerji miktarını arttırarak zayıflamaya yardım eder.

Mide asidini düzenleyici ve sindirimi kolaylaştırıcı özelliktedir.

SOĞAN VE SARIMSAĞI MUTFAKTAN EKSİK ETMEYİN

Papatya çayı çoğumuzun rahatlatıcı etkisini bildiğimizin yanı sıra öksüren bağışıklığını güçlendirmek isteyen kişilerde gün içerisinde kullanabilir. Öğünlerin arasına ekleyebilir. Onun dışında portakal kivi gibi vitamini yüksek meyvelere herhangi bir sağlık sorunumuz yoksa yine öğünlerimizin arasına ekleyebiliriz. Tabii ki porsiyon dahilinde. Sarımsak ve soğan bağışıklığı güçlendirme de çok önemli bir etken. Ama bunları çiğ yürütmekte fayda var. Soğanı da salatalarımıza ekleyebilir sarımsağı da sebze yemeklerimize ekleyebiliriz." dedi.

C VİTAMİNİ FAYDALARI

Kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltmaktadır.

Tansiyonu düşürmeye yardımcı olur.

Kalp hastalıklarını önlemede yardımcıdır.

Kan lipidlerini dengeler. Yüksek kolesterol ve trigliserid düzeylerini dengeler.

Gut ataklarını önlemeye yardımcı olur.

Demir emilimini arttırır ve kansızlığı önler.

Bilişsel fonksiyonları güçlendirir. Demansı önlemede yardımcı bir vitamindir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Beyaz kan hücrelerinin üretiminde yardımcıdır.

YÜKSEK C VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER

Portakal, mandalina, greyfurt, kivi, ananas, çilek ve daha birçok taze meyve,

Limon,

Kırmızı ve yeşil biber,

Domates,

Roka, maydanoz, marul gibi yeşillikler,

Taze kuşburnu,

Brokoli, lahana, ıspanak gibi sebzeler C vitamininin önemli kaynakları arasında yer alır.

