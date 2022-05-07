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Fazıl Say, İmamoğlu'na "Gereksiz ve şuursuz" diyerek tepki gösterdi! "Anca Rize milletvekili olursun"

07.05.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz ziyareti sırasında otobüste Nagehan Alçı'nın da aralarında olduğu bazı gazetecilerle aynı fotoğrafta yer almasının yankıları sürüyor. Ekrem İmamoğlu'na bir tepki de piyanist ve besteci Fazıl Say'dan geldi. İşte haberin detayları...

Fazıl Say, İmamoğlu'na "Gereksiz ve şuursuz" diyerek tepki gösterdi! "Anca Rize milletvekili olursun"

Karadeniz ziyareti sırasında, otobüste Nagehan Alçı'nın da aralarında olduğu bazı gazetecilerle aynı fotoğrafta yer alan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkiler sürüyor. Son olarak piyanist ve besteci Fazıl Say da İmamoğlu'na tepki gösterdi.

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"ANCA RİZE MİLLETVEKİLİ OLURSUN"

Fazıl Say, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Say, Twitter hesabından İmamoğlu'nun paylaşımına şu yanıtı:

"İstanbul BB gereksiz ve şuursuz Trabzon-Rize mitingleri, yanında Nagehan, herkes şaşkın.. üzgün.. Dengesizlik yetmemiş kendi seçmenine "Vız-tırıs-akıllı ol" filan. Ama arkadaş İstanbul’un 3 büyük takımıyla da takışırsan, orada dur, anca Rize milletvekili olursun. (Seçilirsen) Fenerbahçe."

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekildeydi:

EKREM

İMAMOĞLU ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu, gündemdeki fotoğraf nedeniyle kendisine tepki gösterenlere, "Vız gelir tırıs gider" demişti. İmamoğlu, tepkilerin odağı olan "Vız gelir tırıs gider" açıklaması sonrası özür dilemişti.

Son dakika! Son dakika! "Vız gelir tırıs gider" demişti... Ekrem İmamoğlu özür diledi
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