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    4. Fazla alkolden kanonun üzerinde bayıldı! Çevredekiler polise haber verince "alkollü araç kullanma" cezası gecikmedi

    Fazla alkolden kanonun üzerinde bayıldı! Çevredekiler polise haber verince "alkollü araç kullanma" cezası gecikmedi

    16.09.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Avustralya'da 40 yaşındaki ismi açıklanmayan kanocu Cairns Limanı'nda hareket halindeydi. Kanosundan düşüp tekrar çıkmakta zorlanan adamın çevredekiler sarhoş olduğunu fark edince durumu polise haber verdi. Avustralyalı kanocu alkollü araç kullanmaktan tutuklandı.

    40 yaşındaki kanocu, Avustralya'nın Cairns Limanı'nda kanoyla kürek çekmeye çalışırken alkol yasal sınırın neredeyse beş katını aştı. Kanosundan düştükten sonra tekrar çıkmakta zorlanan adam çevredekilerin polise haber vermesi üzerine tutuklandı.

    EHLİYETİ ASKIYA ALINDI

    Acil servisler ve Ports North ekibi, kurtarma işlemi Queensland Su Polisi tarafından bir soruşturmaya dönüşmeden önce onun kıyıya dönmesine yardımcı oldu. 7 News'in haberine göre adam tutuklandı ve alkolmetre testi için Cairns polis karakoluna götürüldü ve burada 0,241 değerine ulaştığı bildirildi. Alkolün etkisi altındayken bir gemiyi yönetmekle suçlandı ve ehliyeti askıya alındı.

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    Cairns Su Polisi'nden Çavuş Andrew Ibell basına yaptığı açıklamasında, "Bu tür olaylar herhangi bir deniz taşıtını kullanan kişilerin yasal alkol sınırının altında olması gerektiğinin iyi bir hatırlatıcısıdır" dedi. Önümüzdeki ay mahkemeye çıkacak olan ismi açıklanmayan adam 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

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