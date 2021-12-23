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Fazla kilolarını kombinleriyle kapatmak isteyenlerin mutlaka bilmesi gerekenler ve ürün önerileri

22.12.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücudunuz her daim fit kalamayabilir. Ancak nasıl giyineceğinizi bilirseniz daha ince ve zarif bir görünüm elde edebilir, giydiğiniz kıyafetlerin içinde kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Bu noktada kıyafet seçiminde bazı detaylara dikkat etmeniz gerektiğini unutmayın. Eğer siz de fazla kilolarınızı kıyafetlerle kapatmak istiyorsanız yapmanız gerekenleri listelediğimiz yazımıza göz atarak ihtiyacınız olan ürünleri hızla satın alabilirsiniz.

Fazla kilolarını kombinleriyle kapatmak isteyenlerin mutlaka bilmesi gerekenler ve ürün önerileri

Kilonuz ve boyunuz ne olursa olsun doğru kıyafet tercihleri yaptığınız zaman güzel ve bakımlı bir görüntüye kavuşabilirsiniz. Vücudunuz için doğru kıyafetleri bulamıyor, giydiklerinizin içinde kendinizi iyi hissetmiyorsanız endişelenmenize gerek yok. Fazla kilolarını kıyafetlerle kapatmak isteyenler için listelediğimiz giyim tüyolarına bakarak dolabınızda ihtiyaç duyduğunuz parçaları güvenle satın alabilirsiniz.

1. Son zamanların trendi bol kıyafetler ile vücudunuzda görünmesini istemediğiniz bölgeleri kapatabilirsiniz!

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Vücudunuzun üst bölgesi alt bölgesinden daha kalınsa dikkati alt kısma çekmekte fayda var. Bunun için vücudunuza yapışan dar kıyafetler yerine bol kesimli üstleri tercih edebilirsiniz. Urban Classics Ladies Oversized Sweatshirt, hem salaş yapısı hem uzun boyu ile sizin için doğru bir tercih olabilir. Yumuşak polar malzemesi sayesinde içerisinde rahat hissedeceğiniz ürün, yaka kısmında yer alan fermuarıyla ihtiyaç duyduğunuz konforu size sağlıyor.

Ekstra uzun sırt kısmı ve düşük omuzlu modeli ile ön plana çıkan bu ürünü hemen satın almak için buyurun linke!

2. Kıyafet seçiminde yaka detayına dikkat etmelisiniz!

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Kıyafetinizin yaka detayı hem duruşunuzu hem görünümünüzü etkilediği için büyük önem taşıyor. Bu nedenle kayık ya da yuvarlak yaka giysiler yerine V yakalı üstler tercih etmeniz gerekir. Çünkü bu formdaki kıyafetler omuzlarınızın daha zarif görünmesine yardımcı oluyor. DeFacto V Yaka Triko Kazak ile üst bölgenizi olduğundan çok daha ince gösterebilirsiniz. %100 akrilik kumaşı ile dikkat çeken bu kazağı, şık modeli ve rahat kalıbı sayesinde gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

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3. Etek kombinlerinizde düz çoraplar tercih etmenizde fayda var!

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Eğer bacaklarınız ve basenleriniz üst bölgenizden daha kalınsa etek kombinlerinizi düz çoraplar ile tamamlamanızda fayda var. Yumuşak kumaşıyla ön plana çıkan CALZITALY Opak Mikrofiber Külotlu Çorap, günlük kullanımınız için konforlu bir deneyim sunuyor. Bacak ve bel bölgenizi sararak toparlayan bu külotlu çorap farklı renk seçenekleriyle her kombininize uyum sağlıyor. Özellikle kış aylarında eteğinizin altına giyebileceğiniz bu çoraplarla olduğunuzdan çok daha ince görünebilirsiniz.

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4. Yüksek bel pantolonlar herkes için kurtarıcı!

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Yüksek belli pantolonlar, bacaklarınızı olduğundan daha uzun göstererek zarif bir görünüme kavuşmanıza olanak tanır. Bu noktada DeFacto Anna Yüksek Bel Jean Pantolon sizin için doğru bir tercih olabilir. Fit görünüm sağlayan ve koyu renk modeli ile ön plana çıkan bu pantolon, pamuklu esnek yapısıyla rahat hareket etmenize imkan tanıyor. Şık tasarımı ve trend kalıbı ile beğeninizi kazanacak ürün, farklı renkteki kazak ve tişörtlerle kombinlemek için muhteşem bir seçim!

Her mevsim rahatlıkla giyebileceğiniz bu ürünü daha detaylı incelemek ve satın almak için tıklayın!

5. İnce bir görünüme kavuşmak istediğiniz günlerde koyu tonları deneyin!

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Siyah doğada olmayan ve ışığı emen bir renk olduğu için göz yanılmasına neden olur ve haliyle giyen kişinin olduğundan daha zayıf görünmesini sağlar. Ancak zayıf görünmek için sürekli siyah giyinmek zorunda değilsiniz! Farklı renklerin daha koyu tonlarını tercih ederek de zarif bir görünüme kavuşabilirsiniz. Faik Sönmez V Yaka Uzun Kol Tişört, koyu renk seçenekleri ile bu noktada sizin için yerinde bir tercih olabilir.

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6. Vücudunuzu saracak kıyafetlerden uzak durun!

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Vücudunuzu saran ve rahat hissetmediğiniz bölgeleri gözler önüne seren kıyafetler giydiğinizde iyi hissetmeyebilirsiniz. Bu tarz kıyafetleri kullanmak istediğinizde üzerinize geniş kalıp bir ceket ya da gömlek giyerek hem daha rahat hem daha trend bir görünüm elde edebilirsiniz. FUNWAVE Kadın Kadife Gömlek, rahat kesimi ile bu konuda size yardımcı olabilir. Yumuşak kadife dokusu ile ön plana çıkan gömlek, farklı renk seçenekleriyle kombinlerinize eşlik etmek için hazır.

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7. Yatay çizgiler yerine dikey çizgiler tercih edin!

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Yatay çizgili kıyafetler sizi olduğunuzdan çok daha kilolu gösterirken dikey çizgilere sahip kıyafetler daha zarif bir görünüme kavuşmanıza yardımcı olur. Eğer siz de dolabınız için çizgili bir kıyafet arıyorsanız HB Moda Kahverengi Siyah Dikey Çizgili Elbise sizin için ideal bir tercih olabilir. Belindeki kemer detayı sayesinde bel oyuntusunu vurgulayan bu ürün, kullanışlı etek boyu ile dolabınızın vazgeçilmez parçaları arasında yerini alacak gibi görünüyor!

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8. Topuklu ayakkabılar ince bir görünüm elde etmek isteyenler için olmazsa olmaz!

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Topuklu ayakkabı giydiğinizde boyunuz daha uzun duracağı için vücudunuz da olduğundan daha ince görünür. Eğer bir de ten rengi bir ayakkabı kullanırsanız ayakkabı teniniz ile bütünleşerek daha zarif bir görünüm elde etmenizi sağlar. Bu noktada, kış ayları için topuklu bir ayakkabı arıyorsanız Lmn Vizon Süet Kısa Fermuarlı Bot tam size göre. İnce topuğuna rağmen rahatlığı ile dikkat çeken bu ürün günlük kullanımınız için ideal.

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9. Büyük desenli kıyafetlerden kaçınmanız gerek!

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Büyük desenler göz yanılması sebebiyle sizi olduğunuzdan daha kilolu gösterebilir. Dolayısıyla bu tarz parçaları vücudunuzun daha ince olan bölgelerinde kullanmaya özen göstermelisiniz. Eğer mutlaka desen kullanmak istiyorsanız minimal tasarıma sahip ürünleri tercih edebilirsiniz. Robin Çiçek Desenli Triko Hırka, üzerindeki minik çiçek desenleri ile zarif ve şık bir görünüm elde etmenize yardımcı oluyor. Rahatlığıyla da göz dolduran ürün, %100 akrilik kumaşı ile ön plana çıkıyor.

Şıklığı ve konforu bir arada sunan bu hırkayı incelemek ve hemen satın almak için buyurun linke!

10. Dolabınızda kurtarıcı bir siyah elbise bulundurun!

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Hangi boya ya da kiloya sahip olursanız olun gardırobunuzda siyah renk kurtarıcı bir elbise bulundurmanız gerekir. Zamansız oluşu ile herkesin beğenisini kazanan siyah elbiseler zarif ve şık bir görünüme kavuşmak isteyenler için ideal parçalardan biri. Bu noktada TRENDYOLMİLLA Siyah Ceket Elbise kruvaze kesimiyle aradığınız ürün olabilir. Etek boyundaki volan detayları ve ceket görünümüyle oldukça trend bir tasarıma sahip bu ürünü günlük hayatınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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