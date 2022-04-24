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FBI'yı hedef almışlar! Dünya devlerine kabus yaşatan tehlikeli Lapsus$ grubu yine gündemde

24.04.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Ubisoft, Apple'ın ortağı Globant ve Okta'yı hedef aldığı öne sürülüp dünya devlerine kabus yaşatan Lapsus$ hacker grubunun Alman GSM operatörü T-Mobile'ın sistemlerini ihlal ettiği bildirildi. T-Mobile'ın saldırıyı doğruladığı söylendi. Hacker'ların ayrıca FBI'ın T-Mobile hesaplarına girmeye çalıştığı da öne sürüldü.

FBI'yı hedef almışlar! Dünya devlerine kabus yaşatan tehlikeli Lapsus$ grubu yine gündemde

Lapsus$, Microsoft, Samsung ve Nvidia gibi büyük teknoloji şirketlerinin kaynak kodlarını çalmayı hedefleyen bir hack grubu olarak adından söz ettirmeyi başarmıştı. Genç bir beyin tarafından yönetildiği iddia edilen hacker grubun, bu kez bir GSM operatörünü hedef aldığı aktarıldı. Ancak olay yeni değil, geçtiğimiz ay gerçekleşmiş.

Krebs on Security'nin bildirdiğine göre; Lapsus$ hack grubu, mart ayında gerçekleşen bir dizi ihlalde T-Mobile'ın kaynak kodunu çaldı. T-Mobile, The Verge'e yaptığı açıklamada saldırıyı doğruladığı belirtilirken, şirketin erişilen sistemlerin hiçbir müşteri veya hükümet bilgisi veya benzer şekilde hassas bilgiler içermediğini söylediği kaydedildi.

FBI VE SAVUNMA BAKANLIĞI'NIN T-MOBİLE HESAPLARINA GİRMEYE ÇALIŞTI

Krebs tarafından yayınlanan ekran görüntüsü alınmış mesajlara göre, Lapsus$ bilgisayar korsanları ayrıca FBI ve Savunma Bakanlığı'nın T-Mobile hesaplarına girmeye çalıştı. Ancak ek doğrulama önlemleri gerektiğinden, bunu başaramadılar.

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T-Mobile'ın açıklamasına göre, bu kötü aktör birkaç hafta önce tespit edildi ve izinsiz giriş izni hızla kapatılarak güvenlik ihlaline uğrayan kimlik bilgileri geçersiz hale getirildi.

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