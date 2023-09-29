Feci kaza! Cip, traktöre çarptı: 1'i ağır, 6 yaralı

Feci kaza, saat 16.30 sıralarında D-655 kara yolunun Yığılca Işıklı Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Akçakoca istikametine giden S.B. idaresindeki cip, refüjde peyzaj çalışması yapan E.D. yönetimindeki Düzce Belediyesi'ne ait traktöre çarptı. Kazada, araç sürücüleri ile traktörün yanında peyzaj çalışması yapan işçilerden F.G., N.M., K.K. ve N.Ş. yaralandı.

CİPİN SÜRÜCÜSÜNÜN DURUMU AĞIR

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla Düzce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan cipin sürücüsü S.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

