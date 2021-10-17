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Feci kaza! Emekli Emniyet Müdürü ve oğlu hayatını kaybetti

17.10.2021 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir-Ankara karayolunda otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu, otomobilde bulunan eski Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik (59) ile oğlu Ahmet Buğra Çevik (18) hayatını kaybetti.

Feci kaza! Emekli Emniyet Müdürü ve oğlu hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza, Eskişehir-Ankara karayolu 16’ncı kilometrede gerçekleşti. Cengiz Alav idaresindeki TIR kavşaktan dönüş yapmak üzereyken, emekli Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Çevik yönetimindeki otomobille çarpıştı.

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EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRÜ VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışma sonucu Hasan Çevik ile otomobilin içerisinde bulunan oğlu Ahmet Buğra Çevik hayatını kaybetti. TIR'ın sürücüsü ise gözaltına alındı. Baba Hasan Çevik ve oğlu Ahmet Buğra’nın cansız bedenleri olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kaza alanında incelemelerde bulundu.

KÜTAHYA VALİSİ BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Kazayı haber alan Kütahya Valisi Ali Çelik sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Çelik mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Kütahya’mızda 3 yıl başarıyla Emniyet Müdürlüğü yapan Hasan Çevik ile oğlu Buğra’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Müdürümüze ve Buğra’ya Allah’tan rahmet; kederli ailesine, bütün emniyet teşkilatına sabır ve baş sağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun.” (İHA)

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trafik kazası Ankara Eskişehir Kütahya
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