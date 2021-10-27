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  4. Feci kaza! Kamyonun altına giren otomobildeki 2 kardeş hayatını kaybetti

Feci kaza! Kamyonun altına giren otomobildeki 2 kardeş hayatını kaybetti

27.10.2021 01:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bergama ilçesinde, motosikletle çarpıştıktan sonra şerit ihlali yapan otomobil, karşı yönden gelen kamyonun altına girdi. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobildeki 2 kardeş öldü, motosiklet sürücüsü ise hafif yaralandı.

Feci kaza! Kamyonun altına giren otomobildeki 2 kardeş hayatını kaybetti

Kaza, saat 18.30 sıralarında Bergama İvrindi Karayolu 1 Çıtköy kavşağında meydana geldi.

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KAMYONUN ALTINDA METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Aliağa ilçesinde özel bir demir çelik fabrikasında çalışan Harun Karışmaz (36), beraberinde ağabeyi Bayram Karışmaz (41) ile Bergama’da oturan ailesini ziyaret etmek için yola çıktı. Harun Karışmaz yönetimindeki otomobil, kavşakta Mehmet Can Şengür yönetimindeki motosiklete yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Harun Karışmaz, direksiyon hakimiyetini kaybederek şerit ihlali yapınca otomobil, karşı yönden gelen Yusuf Durmaz yönetimindeki kamyon ile çarpıştı. Kamyonun altında metrelerce sürüklenen otomobil demir yığını haline dönüştü.

İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Harun ve Bayram Karışmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü ise sağlık ekipleri tarafından Bergama Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi, Bergama Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İzmir Bergama
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