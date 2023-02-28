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Feci kazada hayatını kaybeden kadın, Cumhurbaşkanı’nın avukatının annesi çıktı! O anlar kamerada

28.02.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Çiğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Zinnete Gezici (74), S.Ç.'nin (50) kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Feci kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, hayatını kaybeden Zinnete Gezici’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı ve AK Parti İl Hukuk Komisyonu Başkanı olan Gülşen Gezici’nin annesi olduğu öğrenildi. İşte olayın detayları...

Feci kazada hayatını kaybeden kadın, Cumhurbaşkanı’nın avukatının annesi çıktı! O anlar kamerada

Feci kaza, dün akşam saatlerinde Anadolu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen Zinnete Gezici’ye (74) Karşıyaka istikametinden Çiğli yönüne gitmekte olan S.Ç. (50) idaresindeki otomobil çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gezici’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ERDOĞAN'IN AVUKATININ ANNESİ ÇIKTI

Öte yandan Zinnete Gezici’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı ve AK Parti İl Hukuk Komisyonu Başkanı olan Gülşen Gezici’nin annesi olduğu öğrenildi.

FECİ KAZA KAMERADA

Ayrıca, meydana gelen kaza, yolu gören bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde otomobilin seyir halindeyken yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptığı ve olayı gören birçok vatandaşın yardım etmek için gittiği sırada vatandaşın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA

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