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Feci kazaya sonrası şoför tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 21:35 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, sabah saatlerinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı kazada, işçileri taşıyan servis otobüsü şoförü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Sabah saat 07.00 sıralarında meydaha gelen kazada, Eskişehir-Ankara karayolu istikametinde seyreden 26 S 0283 plakalı Mehmet İlik idaresindeki servis otobüsü, iddialara göre sürücünün bir anlık dalgınlığı sonucu bariyerlere çarpıp otogar önünde bulunan yeşil alana devrilmişti.

Eskişehir’de, sabah saatlerinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı kazada, işçileri taşıyan servis otobüsü şoförü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sabah saat 07.00 sıralarında meydaha gelen kazada, Eskişehir-Ankara karayolu istikametinde seyreden 26 S 0283 plakalı Mehmet İlik idaresindeki servis otobüsü, iddialara göre sürücünün bir anlık dalgınlığı sonucu bariyerlere çarpıp otogar önünde bulunan yeşil alana devrilmişti. Kazada, 35 yaşındaki Hüseyin Bayramoğlu ve 27 yaşındaki Zuhal Boz olay yerinde hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralanmıştı. Yaşanan olay sonrası yaralanan otobüs şoförü Mehmet İlik, tedavisinin ardından gözaltına alınarak, polis ekiplerince emniyete götürüldü. İlik, emniyetteki sorgusunun akabinde adliyeye sevk edilirken, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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