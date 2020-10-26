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  4. FEMEN üyesi kadından Ukrayna lideri Zelenskiy’e çıplak eylem

FEMEN üyesi kadından Ukrayna lideri Zelenskiy’e çıplak eylem

DÜNYA HABERLERİ  | 26.10.2020 15:54 | Son Güncelleme

Ukrayna'da ortaya çıkan feminist ve aktivist grup FEMEN üyesi bir protestocu tarafından başkent Kiev'de yerel seçimlerde oy kullanan Ukrayna devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve eşini protesto edildi.

Protestocu, düdük çalarak ve eteğini çıkararak, Zelenskiy ailesini protesto etti.

Ukrayna'da ortaya çıkan feminist ve aktivist grup FEMEN üyesi bir protestocu bu kez de başkent Kiev'de yerel seçimlerde oy kullanan Ukrayna devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve eşini protesto etti. FEMEN üyesi kadın, Zelensiy ile eşi Olena Zelenska’nın geçtiği sırada eteğini kaldırdı, düdük çaldı.

FEMEN üyesi kadının eteğinde "Zexist" yazısı yer aldı. Eteğini çıkarmaya çalışan FEMEN üyesi kadına devlet başkanlığı korumaları anında müdahale etti. FEMEN üyesi kadının eylemi, Zelenskiy’nin ‘cinsiyetçi’ söylemlerde bulunduğu iddiasıyla gerçekleştirdiği ifade edildi.


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