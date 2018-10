Ferritin nedir? Ferritin testi neden önemlidir? Ferritin düşüklüğü ne anlama gelir?

Ferritin testi sonrasında yukarıda verilen normal değerlerin altında çıkması, vücudun demir eksikliğini gösterir. Bu durumda vücudun ihtiyaç duyduğu demirin yerine konulması gerekiyor. Kan şurupları, demir tabletleri ve c vitamini içeren haplar, ferritin düşüklüğü için en basit tedavi yöntemleridir. Daha ileri seviyelerde kan ve kemik iliği nakli gerekebilir. Bu tedavilerin dışında hastaların aşağıda sıraladığımız maddeleri uygulaması, iyileşme sürecine yardımcı olacaktır.

C vitamini eksikliği

FERRİTİN SEVİYESİNİ NORMALE DÖNDÜRMEK

Ferritin düşüklüğü yani demir eksikliği tespit edilirse hekiminiz tarafından yukarıda saydıklarımız tedaviler uygulanabilir. Bunların dışında sizlerin de dikkat etmeniz gereken beslenme kuralları vardır. Mesela demir açısından zengin olan gıdaları tercih etmeniz. Böylece ihtiyacınız olan demiri doğal yoldan karşılamış olursunuz. Örnek vermek gerekirse et, tavuk, balık, pekmez, süt ve süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler ve zenginleştirilmiş tahıl demir oranı yüksek besinlerdir.

Ferritin düşüklüğü sadece demir eksikliği değildir. Bazen demir emilinin az olması da ferritin değerini azaltır. Bunun için C vitamini içeren besinler yemeniz. Çünkü C vitamini, bağırsaklarda demir emilimini artırır. C vitamini açısından zengin olan besinlere portakal, kivi, greyfurt, yaban mersinini örnek olarak verebiliriz.

C vitamini demir emilini artırdığı gibi alkollü ve kafeinli içecekler de bunun tersi etki yaparlar. Mümkün olduğunca bu içeceklerden uzak durmak demir emilinin artması açısından önemlidir.