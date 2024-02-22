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Fethiye’de feci kaza! Otomobil motosikletle çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

22.02.2024 21:34 | Son Güncelleme:
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 çocuk hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Fethiye’de feci kaza! Otomobil motosikletle çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, Fethiye-Antalya Karayolu Çamköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. idaresindeki otomobil, Bedirhan Arslan (14) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile yanındaki Mehmet Efe Can (13) yola savruldu.

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Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, motosiklette bulunan Mehmet Efe Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücüler ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı. Bedirhan Arslan da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak yan yoldan sağlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Fethiye Otomobil
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