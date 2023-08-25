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FETÖ'cüler çatıda yakalandı! Polisi fark edince saklandılar ama... Yüklü miktarda döviz ve Türk lirası...

25.08.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'ne yapılan operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Polisi fark edip, evin çatısına saklanan 2 şüphelinin yakalandığı anlar ise kameraya yansıdı. Evlerde yapılan aramalarda çantaların içinde yüklü miktarda döviz, Türk Lirası ile cep telefonu ve dijital materyal ele geçirildiği öğrenildi.

FETÖ'cüler çatıda yakalandı! Polisi fark edince saklandılar ama... Yüklü miktarda döviz ve Türk lirası...

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY ile bağlantılı 7 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Örgütün 'gaybubet evleri'ne, şafak vakti eş zamanlı baskın yapıldı. Hakkında arama kaydı bulunan 7 şüpheliden 6'sı ile 1 kişi, gözaltına alındı.

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YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ, TÜRK LİRASI VE CEP TELEFONU

Evlerde yapılan aramalarda, çantalar içerisinde yüklü miktarda döviz, Türk Lirası ile cep telefonu ve dijital materyal ele geçirildi.

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ÇATIDA SAKLANAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan polisi fark edip, evin çatısına saklanan 2 şüphelinin yakalandığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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