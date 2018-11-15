HABER

FETÖ ile ilişkili ABD’li siyasetçiye 10 yıl hapis cezası

DÜNYA HABERLERİ  | 15.11.2018 02:49 | Son Güncelleme

ABD'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile yakın ilişkisi olan eski Teksas Temsilciler Meclisi Üyesi Steve Stockman'a yolsuzluk, dolandırıcılık ve vergi kaçırmanın da aralarında olduğu 23 suçtan 10 yıl hapis cezası verildi.

FETÖ ile ilişkili ABD’li siyasetçiye 10 yıl hapis cezası

Teksas Houston mahkemesinde görülen davada Stockman, büyük çaplı yolsuzluk ve dolandırıcılık suçu işlemekten ve seçim sürecinde topladığı bağışları kişisel harcama ve kampanya borçlarını kapatmaya kullanmaktan suçlu bulundu.

Nisan ayında hakkında yapılan 24 suçlamanın biri hariç hepsinden suçlu bulunan Stockman’ın iki yardımcısı Jason Posey ve Thomas Dodd da söz konusu suçlara karıştıklarını kabul etti.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Stockman’ın posta dolandırıcılığı, Federal Seçim Komisyonuna yanlış beyanda bulunmak, kara para aklamak, seçim bağışlarını kişisel giderlerine kullanmak, yanlış vergi beyannamesi vermek ve yalan beyanlarla hayır kurumlarından para toplamak gibi birçok suçtan hüküm giydiği belirtildi.

Açıklamada, Stockman’ın elde ettiği bağışlarla kendine rakip olan siyasetçileri takip ettirdiği ve çalışmalarını engellemeye çalıştığı kaydedildi.

Öte yandan Adalet Bakanlığı Başsavcı Vekili Brian Benczkowski de Stockman’ın yardım kuruluşlarından yüz binlerce dolar para aldığını ve bunları siyasi çıkarları için kullandığını ifade ederken, Stockman’ın 10 yıl hapis cezasının yanı sıra kuruluşlardan aldığı 1 milyon doları da geri ödemesine karar verildiğini bildirdi.

FETÖ İLİŞKİSİ

Öte yandan eski Teksas Temsilciler Meclisi üyesi Stockman’ın, eyalet içinde etkinliği olan FETÖ yapılanması ile görev yaptığı dönemde yakın ilişki içinde olduğu biliniyor.

FETÖ’nün özellikle Teksas bölgesindeki birçok organizasyonuna katılarak buralarda konuşmalar yaptığı görülen Stockman’ın, yine FETÖ bağlantılı Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyinin eski Başkanı Kemal (Kevin) Öksüz ile de yakın ilişkisi bulunduğu kaydediliyor.

Stockman, Öksüz aracılığıyla, FETÖ’nün 2013 yılında finanse ettiği Azerbaycan gezisine katılan isimler arasında yer almıştı.

Bu yılın başında ise Öksüz hakkında, geziye yönelik maddi verileri tahrif ve örtbas etmek, Kongreye yalan ifade vermek dahil 5 suçlama sebebiyle ABD Adalet Bakanlığı tarafından tutuklama emri çıkartılmış, Öksüz daha sonra Ermenistan’da tutuklanmıştı.

ABD’nin iade talebine olumlu yanıt veren Ermenistan yetkili makamlarının kısa süre içinde Öksüz’ü ABD’ye iade etmesi bekleniyor. (AA)

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!
Brexit anlaşması İngiltere kabinesinden geçtiBrexit anlaşması İngiltere kabinesinden geçti
Macron'dan Trump'ı çıldırtacak cevap!Macron'dan Trump'ı çıldırtacak cevap!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ Steve Stockman

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

İşte Salako'nun 'Emine'si Meral Zeren'in son hali

İşte Salako'nun 'Emine'si Meral Zeren'in son hali

Sınırda kriz! Sayı hızla artıyor

Sınırda kriz! Sayı hızla artıyor

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Kar bir anda bastırdı! Muhteşem görüntüler

Kar bir anda bastırdı! Muhteşem görüntüler

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

İlginizi Çekebilir

Sınırda kriz! Sayı hızla artıyor

Sınırda kriz! Sayı hızla artıyor

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri ilk kez hakim karşısında

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri ilk kez hakim karşısında

Efsane çizgi roman yazarı Stan Lee hayatını kaybetti! (Stan Lee kimdir?)

Efsane çizgi roman yazarı Stan Lee hayatını kaybetti! (Stan Lee kimdir?)

Tefeciden çirkin intikam! Kızının çıplak fotoğraflarını...

Tefeciden çirkin intikam! Kızının çıplak fotoğraflarını...

İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı başlattı! Korkunç fotoğraflar

İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı başlattı! Korkunç fotoğraflar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Macron'dan Trump'ı çıldırtacak cevap: ABD'nin müttefiki olmak, bağımlısı olmak değildir

Macron'dan Trump'ı çıldırtacak cevap: ABD'nin müttefiki olmak, bağımlısı olmak değildir

İngiltere Başbakanı May: Kabine'den Brexit anlaşması için onay aldım

İngiltere Başbakanı May: Kabine'den Brexit anlaşması için onay aldım

Sınırda kriz! Sayı hızla artıyor

Sınırda kriz! Sayı hızla artıyor

Dünya diken üstünde! Gerilim tırmanıyor: Karşılık vereceğiz

Dünya diken üstünde! Gerilim tırmanıyor: Karşılık vereceğiz

Her yere 12 oyuncak bebeğiyle gidiyor! Herkes onu konuşuyor

Her yere 12 oyuncak bebeğiyle gidiyor! Herkes onu konuşuyor

İrlanda'da skandal karar! Tecavüzdeki dantelli tanga detayı...

İrlanda'da skandal karar! Tecavüzdeki dantelli tanga detayı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.