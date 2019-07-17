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FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 17:20 | Son Güncelleme

"Anayasayı ihlal" ve "öldürmeye azmettirme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 78 yıl 6 ay hapis cezası verilen sanık eski Başçavuş Aslan Özkan, en yüksek cezaya çarptırılan sanık oldu - Eski sözleşmeli erler Yasin Keçeli ve Metin Uçar da Ayabak'ın şehit edilmesine ilişkin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından da ayrı ayrı 65 yıl 5 ay hapse mahkum edildi

FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında karar

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılandığı dava, karara bağlandı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, 65 tutuklu sanık ile 30 tutuksuz katıldı.

Sanık ve müşteki avukatlarının yanı sıra sanık yakınları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, eski Hava Harp Okulu Destek Grup Komutanı Albay Yusuf Özdemir, eski Kurmay Albay Mustafa Kol, eski Kurmay Albay Barbaros Akça, eski Tank Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Serbülent Eken, eski Kurmay Albay Ömer Korkut, eski Binbaşı Yusuf Yenihayat, eski Binbaşı İsa Öztürk, eski Piyade Üsteğmen Mehmet Duman, Başçavuş Aslan Özkan ve eski sözleşmeli er Muhammed Ömer Saldanlı’yı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, eski Başçavuş Aslan Özkan’ı çok sayıda müştekiye karşı "kasten öldürmeye azmettirmeye teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 78 yıl 6 ay hapse çarptırdı.

Aynı suçtan 43 sanığı da ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum eden mahkeme, bu sanıkların suçun işlenmesinden sonraki tutum ve davranışlarını lehlerine takdiri indirim nedeni kabul ederek, sanıkların bu cezalarını müebbet hapse indirdi.

Mahkeme heyeti, 85 sanığı da "anayasayı ihlale teşebbüs etmeye yardım" suçundan 12,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

- En yüksek ceza eski başçavuşa verildi

Mahkeme heyeti, 17 yaşındaki Mahir Ayabak’ın şehit edilmesine ilişkin "öldürmeye azmettirme" suçundan eski Başçavuş Aslan Özkan’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Mahkeme, eski Başçavuş Aslan Özkan’ı çok sayıda müştekiye karşı "kasten öldürmeye azmettirmeye teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 78 yıl 6 ay hapse çarptırdı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, Ayabak'ın şehit edilmesine ilişkin "kasten öldürme" suçundan eski sözleşmeli erler Muhammed Ömer Saldanlı’nın ağırlaştırılmış müebbet, Yasin Keçeli ve Metin Uçar’ın ise bu suçtan müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Sanık eski Kurmay Albay Mustafa Kol, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "hava Araçlarını kaçırma veya alıkoyma" ve "kasten yaralama" suçlarından toplamda 33 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Binbaşı Yusuf Yenihayat'a, "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "hava araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçundan 40 yıl hapis cezası verildi.

Eski sözleşmeli er Muhammed Ömer Saldanlı'yı, çok sayıda müştekiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 78 yıl hapse mahkum eden mahkeme, bu suçlardan eski sözleşmeli erler Yasin Keçeli ve Metin Uçar’a ayrı ayrı 65 yıl 5 ay hapis cezası verdi.

- Duruşma salonundaki sanık tutuklandı

Eski Kurmay Albay Barbaros Akça’yı "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 22 yıl 6 aya mahkum eden mahkeme, eski Tank Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Serbülent Eken ve eski Kurmay Albay Ömer Korkut’a da "hava araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan dokuzar yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti ayrıca, bazı sanıklara, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "yaralama" ve "konut dokunulmazlığı ihlal etme" suçlarından değişen oranlarda hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, 15 tutuklu sanığın, tutuklu kaldıkları süre, aldıkları ceza miktarı ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi.

(Bitti)

FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında karar

FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında karar

FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında karar

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Anahtar Kelimeler:
17 yaşındaki şehit Mahir Ayabak’ı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi

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