HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Feyzioğlu ve Çelebi'nin kararı tartışma yaratmıştı! Fatih Portakal'dan dikkat çeken yorum: "Erdoğan'ı başarılı buluyorum" diyerek paylaştı

Feyzioğlu ve Çelebi'nin kararı tartışma yaratmıştı! Fatih Portakal'dan dikkat çeken yorum: "Erdoğan'ı başarılı buluyorum" diyerek paylaştı

12.10.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KKTC Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanan Metin Feyzioğlu ile AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi, siyasetin gündemine oturdu. Bir zamanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti'ye karşı sert açıklamalarıyla dikkat çeken isimlerin aldığı kararlar, tartışmaları da beraberinde getirdi. Gazeteci Fatih Portakal da iki isimle ilgili yorumda bulunurken açıklamalarını, "Erdoğan'ı başarılı buluyorum" notuyla paylaştı.

Siyaset gündemi son günlerde, Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanan Metin Feyfizoğlu ile AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'yi konuşuyor. Yıllar boyunca AK Parti'ye muhalefet olan ve sert bir dille eleştiren iki ismin aldığı kararlar büyük tartışmaları da beraberinde getirdi.

O FOTOĞRAFI DA YAYINLADI

Feyzioğlu ve Çelebi'yle ilgili tartışmalara gazeteci Fatih Portakal da katıldı ve YouTube'da yayınladığı videoda, iki ismin, Kılıçdaroğlu'ya birlikte yer aldığı fotoğrafı kullandı. Portakal ayrıca son gelişmeleri yorumlarken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi de örnek gösterdi.

YTLUY

Önceki yıllarda Soylu ve Bahçeli'nin de AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiğini hatırlatan Portakal, Feyzioğlu'nun da benzer açıklamalarının olduğunu hatırlattı.

İddialar doğru çıktı! Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldığını bu sözlerle duyurdu: Şükranlarımı sunuyorumİddialar doğru çıktı! Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldığını bu sözlerle duyurdu: Şükranlarımı sunuyorum

"ERDOĞAN'IN HAMLESİ DİYEBİLİR MİYİZ?"

"Kendisine bir zamanlar karşı cenahta olan hatta düşman diyebileceği sert eleştirileri vardı." diyen Portakal, Feyzioğlu ve Çelebi'nin tutumuyla ilgili şu yorumları yaptı.

"Erdoğan'ın politik hamlesi diyebilir miyiz? Kurnazca yapılan, Erdoğan'ın politik hamlesi. 'Onları yanımıza çekelim, bir şekilde yanımıza alalım' Nasıl gittiklerini bilmiyorum."

SON DAKİKA | Yeni büyükelçiler belli oldu! Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu büyükelçi olarak atandıSON DAKİKA | Yeni büyükelçiler belli oldu! Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu büyükelçi olarak atandı

"BELKİ GERÇEKTEN AKILLARINI KULLANDILAR"

İddialar çok fazla. Belki gerçekten akıllarını kullandılar, vicdanlarını kullandılar. Sayın Soylu, Sayın Çelebi de, Sayın Fezyiolu da 'Yanlış yapmışız ve doğru yolduk bulduk' diyebilirler. Tehditle gitmiş olabilirler mi? O da var. Şantaj olabilir mi? Bilmiyorum. İnsanların keskin U dönüşleri, keskin hareket etmesi beni rahatsız ediyor aklımı da vicdanımı da. Bu sorunun cevabını bilmem mümkün değil.

djk

"YILLAR SONRA BELKİ AÇIKLARLAR"

Belki de şöyle düşündüler; 'Ben neden ızdırap çekeyim. Sırtımı güçlüye dayarım ardından da keyfime bakarım.' İktidar değişikliğinde yıllar sonra belki de bu günleri açıklayacaklar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Barışmak için buluştu, kurşun yağdırdı!Barışmak için buluştu, kurşun yağdırdı!
Olay oldu! 'Allah cezamı versin' diyerek yırttıOlay oldu! 'Allah cezamı versin' diyerek yırttı
Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldıMehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı
Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! İndirim...

Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! İndirim...

Atina '12 mil' derse savaş çıkar mı?

Atina '12 mil' derse savaş çıkar mı?

Hakimler duruşma için ayaklarına gitti! İfadeleri mahkeme salonu yerine bakın nerede alındı

Hakimler duruşma için ayaklarına gitti! İfadeleri mahkeme salonu yerine bakın nerede alındı

Yıllardır görüldüğü iddia ediliyordu, ilk kez kameraya yansıdı

Yıllardır görüldüğü iddia ediliyordu, ilk kez kameraya yansıdı

Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...

Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

İlginizi Çekebilir

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Binlerce üründeki %50'ye varan indirimlerden faydalanmak için acele edin! İşte indirimdeki bazı ürünler

Binlerce üründeki %50'ye varan indirimlerden faydalanmak için acele edin! İşte indirimdeki bazı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.