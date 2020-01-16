'Fiberleşme yılı ilan ettik' dedi ve açıkladı: 45 milyonu aştı

"Toplam 5 bin 170 farklı hizmeti sunabiliyoruz. Bundan sonra işleri sizin sorgulamanızı beklemeden, size hizmet veren anlayışla yola çıkmak istiyoruz. Sorgulama yerine size hizmet sunan bir anlayışa dönüşeceğiz. Yakında 'araçlarım' adında bir uygulamamız daha geliyor. Sizi her yere gitmek yerine direkt devlete gitmenizi sağlayacağız. Burada HGS-OGS olacak, vergileriniz olacak, emisyonunuz olacak. Bütün bakanlıkları ilgilendiren hizmetleri tek bir portaldan sunmak istiyoruz."

"VERİ GÜNÜMÜZÜN HAM PETROLÜDÜR"

Dijitalleştirilen verilerden bir değer üretilmesi gerektiğini, verinin çok önemli bir değer olduğunu belirterek, "Veri günümüzün ham petrolüdür." diyen Koç, şöyle devam etti:

"Bunu işlemediğimiz zaman herhangi bir değere dönüştüremiyoruz. Ondan dolayı biz verilerin standartlaştırılması anlamında 'ulusal veri sözlüğü' projesi başlattık. Her bakanlığın verisinin aynı şekilde depolanmasını ve birbirleriyle konuşabilir hale gelmesini amaçladık. Bakanlıklarımız dijital anlamda aynı dili konuşmuyorlar. Bu yüzden bilgi paylaşmak konusunda çok sıkıntılar yaşıyoruz. Bütün kamu kurumlarının verisinin envanteri çıkıyor. Bu verileri belli bir standartta depolamaya başlayacağız. Verinin sahipliği belli olacak. Nüfus verisi sadece Nüfus ve Vatandaşlıkta olacak. Adli sicil belgesi verimiz sadece Adalet Bakanlığında olacak. Askeri belgemiz sadece Savunma Bakanlığında olacak. Ulusal Veri Sözlüğü'nü oluşturduktan sonra bu verileri kullanıp, yakında 'veri.gov.tr' diye bir sistem kuruyoruz. Bu veri portalı herkese açık olacak. Kişisel veriler buna dahil olmayacak."