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Fidye için 12 yaşındaki çocuğu kaçırdı! Polise haber verilince vahşice katletti: Yürek sızlatan olayda kahreden detay

10.05.2023 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Yenişehir ilçesinde yaşayan Suriyeli Hayanıketb ailesi çocuklarını bakkala gönderdikten sonra bir daha haber alamadı. Bir süre sonra aileye bir fotoğraf gönderildi ve 400 bin euro fidye istendi. Aile durumu polise bildirince cani, çocuğu boğarak öldürdü. Katilin, ailenin oturduğu sitede çalıştığı, aidat için geldiğinde harçlık aldığı ve çocuğu arama çalışmalarına katıldığı belirlendi.

Fidye için 12 yaşındaki çocuğu kaçırdı! Polise haber verilince vahşice katletti: Yürek sızlatan olayda kahreden detay

Mersin'de, Suriyeli Khaled Hayanıketb'i (12) kaçırıp 400 bin euro fidye isteyen, parayı alamayınca da boğan cinayet şüphelisi Hasan Cingöz (43), tutuklandı. Şüpheli Cingöz’ün, aile ile birlikte Hayanıketb'i arama çalışmalarına da katıldığı ortaya çıktı.

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BAKKA GİTTİ BİR DAHA DÖNMEDİ

Olay, 8 Mayıs'ta, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Türksat Sitesi'nde meydana geldi. Otomobil alım satım işi yapan Suriyeli Süleyman Hayanıketb'ın oğlu Khaled Hayanıketb, öğle saatlerinde annesi tarafından bakkala gönderildikten sonra kayboldu. Bir süre sonra aileye fotoğraf gönderen kişi, çocuğun ellerinde olduğunu belirtip, 400 bin euro fidye karşılığında serbest bırakacaklarını, polise haber vermeleri durumunda öldürecekleri tehdidinde bulundu. Süleyman Hayanıketb, durumu polise bildirdi.

BODRUM KATTA KAHREDEN GÖRÜNTÜ

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri 3 bloklu sitede araştırma yaptı. Sitede 17 yıldır görevli olan evli ve 2 çocuk babası Hasan Cingöz, sorguya alındı ve suçunu itiraf etti. Sitenin A bloğunun bodrum katına inen ekipler, çocuğun cansız bedenine ulaştı. Boğulduğu belirlenin çocuğun cesedi, yapılan otopsinin ardından defnedildi.
Gözaltına alınıp, ifadesi için emniyete götürülen Hasan Cingöz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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"GELDİĞİNDE HARÇLIK VERİYORDUK"

Süleyman Hayanıketb, yaşadıkları sitede çalışan Cingöz'den şüphelenmediklerini belirterek, "Yıllardır yüz yüze bakıyorduk. Apartman aidatı için geldiğinde harçlık veriyorduk. Yardımcı oluyorduk. Hiç beklemezdik. Bizimle birlikte arama çalışmalarına katıldı. Hatta site grubunda paylaşmak için çocuğun fotoğrafını istedi. Çok üzgünüm. Adalete güveniyorum" dedi.

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"CANAVARCA HİSLE İŞLENEN BİR CİNAYET"

Ailenin avukatı Hibe Gökalp da sürecin takipçisi olacaklarını söyleyerek, "Çocuk kaçırıldıktan sonra yabancı bir numaradan aileye fotoğrafını gönderip fidye istiyorlar. Baba da korkup polise gidiyor. Polisler siteye gelince görevli çocuğu canice öldürüyor. Aile yıllardır Mersin'de ticaretle uğraşıyor. Kimseyle bir husumetleri yok. Bu kişiye de defalarca destek olmuşlar. Biz davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu tasarlanarak canavarca hisle işlenen bir cinayet. Katilin ve ona yardım edenlerin hak ettikleri cezayı almaları için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. (DHA)

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Mersin katil suriyeli

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