HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. FIFA 2022: Rus takımları oyundan çıkarıldı

FIFA 2022: Rus takımları oyundan çıkarıldı

03.03.2022 06:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Electronic Arts (EA) oyun şirketi Rusya milli takımı ve Rus kulüplerini, dünyanın en popüler bilgisayar oyunları arasında yer alan FIFA 22'den çıkardığını açıkladı.

FIFA 2022: Rus takımları oyundan çıkarıldı

Electronic Arts (EA) oyun şirketi Rusya milli takımı ve Rus kulüplerini, dünyanın en popüler bilgisayar oyunları arasında yer alan FIFA 22'den çıkardığını açıkladı.

Kararı Twitter'dan duyuran EA, bunu "Ukrayna halkıyla dayanışmak için" yaptıklarını söyledi.

FIFA ve UEFA Rus milli takımı ve kulüplerini tüm uluslararası karşılaşmalardan menetmişti.

Ukrayna da oyun sektöründen daha fazla adım atmalarını talep etmişti.

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mikhailo Fedorov tüm oyun şirketleri ve e-spor platformlarına, Rusya ve Belarus hesaplarını kapatması çağrıısnda bulunmuştu.

Analiz: Steffan Powell, Bilgisayar Oyunları Muhabiri

FIFA oynarken hangi takımı seçtiğiniz önemlidir. Oyuncular futboldaki hayallerini salonlarından gerçekleştirmek ister.

Bir anda desteklediğiniz kulübü veya milli takımı seçemez hale gelmek, Rus oyuncuların FIFA 2022'den aldığı keyfi derinden etkileyecektir.

Üstelik bu oyuna para öderken bu kulüpleri oynama imkanları vardı.

EA daha önce buz hokeyi oyununda da benzer bir adım atmıştı.

Konser, film ve spor sektörlerinin Rusya'yı izole etmesinin ardından bilgisayar oyunlarında da benzer bir adım atılması an meselesiydi.

Bazı e-spor etkinlikleri Rus takımlarının katılımını yasaklamıştı.

Fakat EA'nin bu adımı, dünyanın en popüler oyunlarından birini etkilediği için daha geniş bir kitleyi etkileyecek.

Önümüzdeki günlerde diğer oyun şirketlerinin de benzer adımlar atması olası.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya ile ilgili çarpıcı iddia! Tarih de verdi: İlan edeceklerRusya ile ilgili çarpıcı iddia! Tarih de verdi: İlan edecekler
Putin'in emri dünyayı alarma geçirdi! '1500'ü..."Putin'in emri dünyayı alarma geçirdi! '1500'ü..."
Talimat verdi: "3. Dünya Savaşı'na hazır olun"Talimat verdi: "3. Dünya Savaşı'na hazır olun"
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!

Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!

Yeni imajı topa tutuldu! ''Ne yaptın kendine!''

Yeni imajı topa tutuldu! ''Ne yaptın kendine!''

Ukrayna, Rusya'nın savaş planını yayımladı! İşte savaşın biteceği tarih

Ukrayna, Rusya'nın savaş planını yayımladı! İşte savaşın biteceği tarih

Resmî Gazete'de yayımlandı! Ukrayna'dan ithal edilen ürünler...

Resmî Gazete'de yayımlandı! Ukrayna'dan ithal edilen ürünler...

Rus işgalinde 8. gün: Rusya ayrı Ukrayna ayrı açıkladı! Aradaki fark...

Rus işgalinde 8. gün: Rusya ayrı Ukrayna ayrı açıkladı! Aradaki fark...

Putin'in emri dünyayı alarma geçirdi! '1500'ü..."

Putin'in emri dünyayı alarma geçirdi! '1500'ü..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.