Fıkra gibi olay! Mahallede yüzde 60'nın soyadı aynı

Mahalle sakinlerinden Mehmet Yaşar Can, ad ve soyadı benzerliği yüzünden zaman zaman karışıklıklar yaşandığını ifade ederek, “Nüfusumuz yazın 800-900 civarında, kışın ise 600'e kadar düşüyor. Mahallemizde genelde soyadı Can olan çok var. Yüzde 60’nın soyadı Can. Yüzde 30’u Şahin, yüzde 10’u da değişik soy isimlerden oluşuyor. Mahallemizde ad soyadları aynı olunca zaman zaman karışıklıklar da yaşanıyor. Benim ismimden 4-5 tane var. Uzaktan, yakından akraba olduğumuzdan, birbirimizi de tanıdığımız için karışıklığı hemen çözüyoruz. Bundan yıllar önce bir abimizin ismi, baba ismi, doğum tarihi aynı olunca SGK kayıtlarında karışıklığa neden olmuştu ancak sonradan bu karışıklık çözüldü. Mahallemizden herhangi birine tebligat geldiği zaman ana adı, baba adı, doğum tarihini soruyoruz, ona göre yönlendiriyoruz” dedi.

'SİGORTA GÜNLERİMİ HALAMIN OĞLUNA YAZMIŞLAR'

Mahalle sakinlerinden Yaşar Can ise, kendi sigorta primlerinin aynı adı ve soyadı taşıyan halasının oğluna yazıldığını kaydederek, ”Mehmet Yaşar Can amcamın oğlu. Mahallemizde isimler genelde benzer ve çoğunun da soyadı Can. Bende isim ve soyadımdan dolayı karışıklık yaşadım. Halamın oğlu ile Giresun’da bir şirkette çalışmıştım. Sonradan o bıraktı, ben devam etmiştim. Benim ismim de Yaşar Can, onunki de Yaşar Can. Benim sigortamı 5 ay ona yapmışlar, ben sigortasız çalışmıştım. Hastaneye gittiğim zaman sigortamız olmadığını öğrendik. Aslında çalışıyorduk. Bazı yerlerde karışıklıklar olabiliyor” diye konuştu.