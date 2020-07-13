HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fıkra gibi olay! Mahallede yüzde 60'nın soyadı aynı

Fıkra gibi olay! Mahallede yüzde 60'nın soyadı aynı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 12:30 | Son Güncelleme

Trabzon’un Yomra ilçesine bağlı Çamlıyurt Mahallesi'nde yaşayanların yarıdan fazlasının soyadının aynı olması zaman zaman karışıklıklara neden oluyor. Mahallede aynı isim ve soy isimden çok sayıda kişinin bulunması, bakkaldaki veresiye defterinde ve SGK kayıtlarında karışıklığa yol açıyor. Mahalle sakinlerinden Mehmet Yaşar Can, "Mahallemizden herhangi birine tebligat geldiği zaman ana adı, baba adı, doğum tarihini soruyoruz, ona göre yönlendiriyoruz” dedi.

Fıkra gibi olay! Mahallede yüzde 60'nın soyadı aynı

Mahalle sakinlerinden Mehmet Yaşar Can, ad ve soyadı benzerliği yüzünden zaman zaman karışıklıklar yaşandığını ifade ederek, “Nüfusumuz yazın 800-900 civarında, kışın ise 600'e kadar düşüyor. Mahallemizde genelde soyadı Can olan çok var. Yüzde 60’nın soyadı Can. Yüzde 30’u Şahin, yüzde 10’u da değişik soy isimlerden oluşuyor. Mahallemizde ad soyadları aynı olunca zaman zaman karışıklıklar da yaşanıyor. Benim ismimden 4-5 tane var. Uzaktan, yakından akraba olduğumuzdan, birbirimizi de tanıdığımız için karışıklığı hemen çözüyoruz. Bundan yıllar önce bir abimizin ismi, baba ismi, doğum tarihi aynı olunca SGK kayıtlarında karışıklığa neden olmuştu ancak sonradan bu karışıklık çözüldü. Mahallemizden herhangi birine tebligat geldiği zaman ana adı, baba adı, doğum tarihini soruyoruz, ona göre yönlendiriyoruz” dedi.

'SİGORTA GÜNLERİMİ HALAMIN OĞLUNA YAZMIŞLAR'

Mahalle sakinlerinden Yaşar Can ise, kendi sigorta primlerinin aynı adı ve soyadı taşıyan halasının oğluna yazıldığını kaydederek, ”Mehmet Yaşar Can amcamın oğlu. Mahallemizde isimler genelde benzer ve çoğunun da soyadı Can. Bende isim ve soyadımdan dolayı karışıklık yaşadım. Halamın oğlu ile Giresun’da bir şirkette çalışmıştım. Sonradan o bıraktı, ben devam etmiştim. Benim ismim de Yaşar Can, onunki de Yaşar Can. Benim sigortamı 5 ay ona yapmışlar, ben sigortasız çalışmıştım. Hastaneye gittiğim zaman sigortamız olmadığını öğrendik. Aslında çalışıyorduk. Bazı yerlerde karışıklıklar olabiliyor” diye konuştu.

VERESİYE DEFTERİ KARIŞTI

Mahalle bakkalı Yusuf Can, isim ve soyadı çokluğu yüzünden veresiye defterinde zaman zaman karışıklıklar yaşandığını ifade ederek, ”Kışın nüfusumuz az, yazın ise daha fazla. Veresiye defterinde zaman zaman karışıklıklar yaşıyoruz. Bakkalda olmadığım zaman çocuklar örneğin Yaşar yazıyor. Yaşar yazıyor ama hangi Yaşar. Dolayısıyla çocukların okuldan dönmelerini bekliyorum. O arada bazen unutuyoruz ne oluyor bilmiyorum. İnşallah karıştırmamışızdır. Biz hakkımızı helal ettik, inşallah onlar da helal eder. Mesela benim ismim Yusuf, soyadım Can. Benim ismim ve soyadımdan bu mahallede 20 tane kadar var. Durum böyle olunca da zaman zaman karışıklıklar da yaşanıyor. Mahallemizde en fazla isimler Ayşe, Yusuf, Yaşar” şeklinde konuştu.

Mahallede isminin tek olduğunu, bu nedenle de sıkıntı yaşamadığını belirten İdris Can ise, “Mahallede İdris Can sadece ben olduğum için hiç sıkıntı yaşamıyorum. Aradıkları zaman direkt bana ulaşabiliyorlar” derken, Mümin Can da mahallenin yüzde 60’nın soyadının Can olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yürekleri ağza getiren anlar! Düşmekten son ada kurtuldu Yürekleri ağza getiren anlar! Düşmekten son ada kurtuldu
İŞKUR iş ilanları: 13 Temmuz İŞKUR iş ilanlarıİŞKUR iş ilanları: 13 Temmuz İŞKUR iş ilanları
Alabaylar Çetesi kimdir? Alabaylar Çetesi kimdir?

En Çok Okunan Haberler

Davutoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili dikkat çeken sözler

Davutoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili dikkat çeken sözler

Korkutan koronavirüs açıklaması! Rekor artış

Korkutan koronavirüs açıklaması! Rekor artış

İzole hayat bitti! Cemal Can'ın maske şaşkınlığı

İzole hayat bitti! Cemal Can'ın maske şaşkınlığı

Survivor'da elenen isim belli oldu! İşte finale kalan yarışmacılar

Survivor'da elenen isim belli oldu! İşte finale kalan yarışmacılar

Ekrem İmamoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım

İlginizi Çekebilir

Kurban Bayramı ikramiyeleri zamlı mı olacak?

Kurban Bayramı ikramiyeleri zamlı mı olacak?

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

Dehşete düşüren olay! Sevgilisini öldürüp, intihar etti

Dehşete düşüren olay! Sevgilisini öldürüp, intihar etti

Jandarma astsubay alımı başvuruları devam ediyor! İşte detaylar

Jandarma astsubay alımı başvuruları devam ediyor! İşte detaylar

İlber Ortaylı'nın acı günü! Haberi İsmail Küçükkaya duyurdu

İlber Ortaylı'nın acı günü! Haberi İsmail Küçükkaya duyurdu

Diğer Haberler
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a sert tepki

Türkiye'den Ermenistan'a çok sert tepki

İŞKUR iş ilanları: 13 Temmuz İŞKUR iş ilanları

İŞKUR iş ilanları: 13 Temmuz İŞKUR iş ilanları

Koronavirüs testi pozitif çıktı, 'geçmiş olsun'a gelen 27 kişi karantinaya alındı

Testi pozitif çıktı, ziyarete gelen 27 kişi karantinaya alındı

Halkbank Banko Asistanı sınavı ne zaman? Halkbank personel alımı

Halkbank Banko Asistanı sınavı ne zaman?

Rize’de şiddetli yağış heyelana neden oldu

Rize’de şiddetli yağış heyelana neden oldu

Eski eşinin mahrem videolarını paylaşan Burak Etiler için Twitter’da kampanya başlatıldı!

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.