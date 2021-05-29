Fikret Engin neden öldü? Fikret Engin kimdir? Fikret Engin kaç yaşındaydı?

Bursa'da uzun yıllar önce bir tekstil firmasında çalışırken yerel bir televizyon tarafından keşfedilen ve Bursa'da yetişen, sonrasında ulusal kanallarda çalışan ve son olarak TV8'de yayınlanan bir programla ekranlara gelen başarılı spiker Fikret Engin, ani şeker komasına girdi. Girdiği komadan çıkamayan genç spiker hayatını kaybetti.

MURAT ÖZARI’DAN VEDA Son olarak TV8 'de yayınlanan bir programla ekranlara gelen başarılı spiker Fikret Engin ani şeker komasına girdi. Girdiği komadan çıkamayan genç spiker hayatını kaybetti. Yakın dostu Murat Özarı, Fikret Engin’in ölümü sonrasında sosyal medya hesabından “'Canım kardeşim kader arkadaşım... Seni çok özleyeceğim ve hiçbir zaman unutmayacağım. Mekanın cennet olsun.' Diyerek paylaşımda bulundu.

Spor yorumcusu Fikret Engin’in eski çalışma arkadaşı Gökhan Dinç, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Murat Özarı ile yaptığı programlarla hafızalara kazınan başarılı spor yorumcusu Fikret Engin’in yakın dostu olan Özarı ise sosyal medyadan arkadaşına veda etti.

FİKRET ENGİN KİMDİR?

1973 yılında dünyaya gelen Fikret Engin aslen Bursa’lıdır ve 48 yaşında hayatını kaybetmiştir. Bursa’da dayısına ait bir kumaşçı dükkanında çalışan Engin, o dönemde Bursa AS TV yöneticileri tarafından keşfedilmiş ve Süper FM, Star TV ve ATV gibi kuruluşlarda çalışmıştır.

Acun Ilıcalı’nın TV8’i satın almasından önce kanalda aktif olarak görev alan Engin, başta futbol maçları olmak üzere; boks, muay thai ve mma gibi spor müsabakalarını seslendirmiştir.

Acun Ilıcalı’nın kanalı satın almasından sonra da görevini sürmüştür. Bazı milli maçlarda spikerlik yapmaya devam etmiştir. Ayrıca Ilıcalı’nın veteranlar halı saha liginin de Murat Özarı ile birlikte spikerliğini yapmıştır. Bugüne kadar 3000’in üzerinde spor müsabakasının spikerliğini yapmıştır.

Bursa’da bir akrabasının yanında tekstil mağazasında çalışırken AS TV idarecileri tarafından keşfedilmiştir. Ardından uzun yıllar Bursa AS TV’de programlar yapmıştır. Daha sonra birçok televizyon programı ve bunun yanı sıra radyo programında da sunucu olarak görevlerde bulunmuştur. Uzun yıllardır İstanbul’da yaşamaktadır.

