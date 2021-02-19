'Fikri olan platform' Podcast Liven yayında

Ses iletişimini alışılagelmişin dışında, anlık–güncel içeriğe ulaşılabilirlik ve zamansızlık tanımlarıyla birleştiren, aynı anda podcast severlerin yaşamlarında ilgilendikleri alanlarda ki içeriklere tek bir platform üzerinden erişmesini sağlayan Podcast Liven, yepyeni bir dünyanın kapılarını aralarken, sadece değişimi değil, değişimin coşkulu ve rengarenk yol haritasını sunmayı hedefliyor.

Mobil aplikasyon ve www.podcastliven.com üzerinden podcast severlere sunulan Podcast Liven, AppStore ve GooglePlay'den ücretsiz olarak kolaylıkla erişiliyor.

Podcast Liven’da sesini ve fikrini sizlere ulaştıracak podcasterlardan bazıları belli oldu. İşte o isimler;

Okan Bayülgen, Cem Arslan, Murat Güloğlu, Metin Hara, Taylan Kümeli, Serdar Gökalp, Ömür Gedik, Ufuk Kaan Karacan, Nüzhet Algüneş, Şermin’den, Tunç Berkman, Cüneyt Büyükyaka, Ali Tanrıverdi, Of’lu Ali, Burcu Hatipoğlu, Astro Moneta, Hacer Toklucu, Fatih Emre Arslan





